Las cantantes estadounidenses Madonna y Lady Gaga han puesto fin de manera pública a años de rivalidad a través de una imagen que ya se hizo viral en las redes y para la que ambas posaron en la fiesta posterior a la entrega de los Premios Oscar, organizada por "La Reina del Pop".

Auspiciada por la revista "Time", la fotografía presenta a ambas artistas en actitud cariñosa, recostadas sobre unas sábanas blancas, el mismo color del vestido de la anfitriona, que rodea con su mano la mejilla de la reciente ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Canción.

Mientras Lady Gaga posa con su elegante vestido negro, con el que asistió a la ceremonia número 91 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, para recibir su estatuilla dorada, la cual presume orgullosamente en la imagen con Madonna.

"No te metas con las chicas italianas", destaca el texto con el que Madonna ha acompañado esta imagen en su perfil en sus redes sociales, que han entrado en ebullición ante un reencuentro muy esperado, que pone fin a ocho años de supuesto enfrentamiento entre la artistas pop.

Otra imagen donde posan las cantantes juntas fue compartida por Madonna en Instagram con el texto "Don't Mess with Italian Girls" (No te metas con las chicas italianas).

Otra imagen donde posan las cantantes juntas fue compartida en una fan page de Lady Gaga en Instagram, donde acercan sus rostros para posar para la fotografía.

En otra publicación de Instagram, las cantantes aparecen acercando sus rostros para posar juntas.

Las hostilidades comenzaron en 2011, tras la publicación de "Born this way" de Lady Gaga, especialmente tras el lanzamiento del sencillo titular del álbum, con un pasaje que recordaba mucho a "Express yourself" de "La Reina del pop", y de un vídeo que reforzaba esta impresión, al reproduciruna estética similar a la de Madonna en los años 80, incluida su reconocible diastema (separación de los dientes).

Cuestionada por el tema, Madonna señaló que lo encontraba "reductivo", lo que para LadyGaga era un homenaje a su "referente musical".

Mientras en redes unos celebran la paz entre ambas, otros ponen el acento en que este reencuentro se produzca justo en la noche en que Lady Gaga brilló por su premio y la interpretación en la gala de "Shallow", tema de la película "A Star Is Born", donde también participó la cantante, y en el mismo año en Madonna debe lanzar y promocionar un álbum nuevo.

Pero en general los comentarios aplauden la decisión de las cantantes de limar sus aperezas y posar juntas.

"Qué bueno verlas a las dos juntas! Los amo a ambos", comentó el usuario de la cuenta espearth.

"Verdaderas estrellas", opinó el usuario ajla_nova.

"Finalmente reunión me encanta", indicó el usuario de la cuenta mdna1991.

"Bravo. Por un mundo lleno de amor. Gracias a ambas por hacer la mejor compañía en la vida ,la música". aseguró el usuario de la cuenta monima315.