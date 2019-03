El joven actor puertorriqueño Marcel Ruiz aprovechó su participación en la entrega de los premios Nickelodeon Kids' Choice Awards para lanzar un mensaje contra la violencia.

Ruiz, quien ha saltado a la fama por su destacada actuación en la serie “One Day at a Time”, la cual a su vez hizo titulares a nivel mundial cuando Netflix anunció que la dejaría fuera de su oferta, desfiló por la alfombra naranja de la premiación luciendo un mameluco verde con el mensaje “No Violence!”.

Los Nickelodeon Kids' Choice Awards se celebraron en el Galen Center, en Los Ángeles. Estos reconocen no solo a los talentos infantiles y juveniles favoritos de la audiencia estadounidense, sino que premia a las estrellas adultas que gozan de la aceptación y admiración del público más joven.

Ese fue el caso por ejemplo, del rapero sudafricano AKA y el actor estadounidense Chris Pratt.

Luego de su actuación en la comedia televisiva “One Day at a Time”, Marcel Ruiz se prepara para su debut en la pantalla grande en la cinta “Breakthrough”. Este largometraje es el primero que lanza el estudio 20th Century Fox después de haber sido adquirido por The Walt Disney Company y está basado en hechos reales.

Ruiz interpreta a “John Smith”, un jovencito que tras quedar sumergido y atrapado en un lago cubierto de hielo por cerca de 45 minutos, regresa a la vida de modo milagroso.

La película cuenta con un elenco de destacados actores entre los que se encuentran Chrissy Metz (“This is Us”), Josh Lucas (“A Beautiful Mind”, “Hulk”), Topher Grace (“That 70’s Show”, “ Spider Man 3”) Sam Trammel (“True Blood”) y Dennis Haysbert (“Far From Heaven”, “Love Field”, “Waiting to Exhale”).

Sobre “Breakthrough”, Marcel contó recientemente a El Nuevo Día que “el guion tenía muchas cosas que me gustaban, el baloncesto, la acción, el poder de una familia, un cast supertalentoso y el poder trabajar con otros niños de mi edad”. En cuanto al elenco trabajar con Chrissy Metz para él, “fue lo mejor, nos hicimos mejores amigos. Ella rápido se sintió como una segunda mamá, estaba pendiente a si estaba bien, a buscarme comida. Es la mejor, la más graciosa que yo conozco, fue supertalentosa cuando teníamos que hacer las escenas. Ella se concentra y fue brutal poder conocerla y tratar con ella, es bien humilde. Cuando fue a la audición de ‘This Is Us’ no tenía nada de dinero y eso me inspiró un montón”.

De la película, espera que el público se lleve una reflexión acerca del “poder del amor y de una comunidad, somos todos una familia bien grande”.