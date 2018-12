La cantante estadounidense Miley Cyrus reveló que su mamá, Tish Cyrus, la motivó a fumar marihuana nuevamente, luego de más de un año de haber dejado de consumir el enervante.

En entrevista con el diario The Sun, la artista que diera vida a Hannah Montana, confesó que solo lo hace ocasionalmente, no es que haya recaído en el vicio.

"Fumamos un poco, de vez en cuando, tú entiendes. Mi mamá hizo que volviera a hacerlo", reveló sin reparo la actriz y cantante de 26 años.

La exestrella de Disney aseguró que fuma marihuana cuando no está trabajando, ya que no podría rendir al máximo sobre el escenario.

"Cuando estoy trabajando no creo que puedo rendir al máximo, ser lo más inteligente posible, ni estar alerta y presente, así que no fumo cuando estoy trabajando", declaró la artista.

Y es que Miley anunció en septiembre del año pasado que había dejado de fumar marihuana porque le restaba energía sobre los escenarios.

"No me permite tener tanta energía como me gustaría ni concentrarme en mi trabajo… para mí es importante tener la mente despejada", expresó en su momento la artista estadounidense.

La cantante incluso llegó a publicar en su cuenta de Instagram su gusto por la marihuana. Pero decidida a despedirse de su pasado, la artista eliminó las fotos y los vídeos de la red social, en julio pasado.

Por ahora, Cyrus está dedicada a la promoción de su más reciente sencillo "Nothing Breaks Like a Heart", con la colaboración del músico británico Mark Ronson, razón por la que nuevamente regresa a retomar su actividad en Instagram.

"Compañero de crimen @iammarkronson- Nuestra nueva canción", posteó la cantante.

El tema del vídeo se trata de un persecución policial, que tiene un final inesperado.

En la red social ha compartido imágenes y un segmento de su nueva canción.

El vídeo lleva más de 3 millones de reproducciones.

Ver esta publicación en Instagram Watch the full music video... link in bio #NothingBreaksLikeaHeart ?? Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 1 Dic, 2018 a las 8:21 PST

La cantante y su novio, el actor australiano Liam Hemsworth, perdieron en noviembre su mansión en Malibú tras los fuertes incendios forestales registrados en California, pero han recibido el apoyo de su familia para sobrellevar este contratiempo.