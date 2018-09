Hace cuatro años que Miss Dorado, Keyshla Maisonet, se fue a vivir a Nueva York para probar suerte como modelo. Tenía casi 20 años de edad y no hablaba inglés.

Mientras conseguía trabajo vivió en la casa de una amiga de su madre, Kuenia Camilo, de origen dominicano, hasta que por fin se le dio el primer contrato.

Sin embargo, no todo fue como esperaba, y cuando comenzaban a llegarle las oportunidades, la modelo fue internada en un hospital con una infección de estómago. En ese momento sus anhelos quedaron atrás.

“Mi mamá me pidió regresar a la isla, donde permanecí 6 meses. Tengo una hermana de 19 años que también es modelo, y (mi) mami decidió dejar todo en Puerto Rico y buscar ayuda del gobierno en Estados Unidos porque provengo de una familia de bajos recursos, y nos consiguieron un apartamento en el Bronx”, compartió la joven en su historia de La Cenicienta, con el propósito de servir de ejemplo a otras jóvenes.

Esa fue la decisión que cambió su vida y lo que marcó el inicio de lo que es ahora: una modelo que trabaja para importantes diseñadores como Betsey Johnson, Versace, la línea Just Cavalli de Roberto Cavalli y Michael Costello, con el que se presentará este viernes en el New York Fashion Week.

Además Maisonet, nacida y criada en Puerto Rico, cuyo padre boricua es Martin Maisonet, ya habla inglés.

En Nueva York, la exótica Miss Dorado, quien tiene una estatura de 5’11” (la segunda más alta del MUPR 2018) está firmada por varias agencias de modelos. Además, apareció en un editorial de moda de Vogue Brasil en julio pasado, y realizó otro paraCarlitos Marrero, que creen en mí y enviaron mis fotos a famosas revistas”.

Durante tres años consecutivos, la joven participó en la serie ‘Proyect Runway’ y ahora afirma que se siente preparada para probar suerte enGlamour Ucrania, que publica en el 2019.

“La idea fue del fotógrafo puertorriqueño Carlos Montelara junto con Raúl Otero y Miss Universe Puerto Rico: “Un sueño que tuve por muchos años, y no me quería quedar con la espinita preguntándome qué hubiera pasado conmigo si no hubiese participado”.



Como Miss Dorado, la beldad fue recibida con su habitual paseo por las calles para que los residentes de ese pueblo la conocieran.

“Estoy representando a Dorado en vez de San Juan, donde nací, porque lo importante es que todas somos Puerto Rico”.

El apoyo lo ha encontrado en dos ex Miss Universe Puerto Rico, Monic Pérez (2014) y Bodine Koehler (2013), a quienes se ha encontrado en las pasarelas.

“Modelé con Monic en dos ocasiones con Michael Costello y Stela Nolasco, y Bodine es mi mejor amiga, una hermana mayor para mí. Me quedo en su casa y ella en la mía. Está felizmentecasada y tiene una bebé de 6 meses que se llama Grace”.

Ellas mismas le han dado varios consejos, los cuales agradece infinitamente.

“Bodine me dijo que participara con los ojos cerrados, que yo era una muchacha muy especial y tengo un don para enamorar a las personas con mi humildad, carisma e inteligencia. Ella piensa que yo puedo ser la próxima Miss Universo puertorriqueña”.

Mientras que Monic le recomendó que “todo lo que haga siempre sea real, que no cambie, ni me dejara influenciar por los comentarios negativos que digan de mi”.

Keyshla recordó que sus tiempos en la escuela, fueron los cimientos para adentrarse en este mundo del modelaje y la belleza. Y es que le hacían constantes burlas por su estatura, por lo que su madre y su tía decidieron llevarla a tomar clases de modelo para que subiera su autoestima.

“De ahí me empezó a gustar el maquillaje, a sentirme bonita y la primera vez que gané un certamen, no fue de belleza, sino de Elite Model en el 2007”.

Para Keysla, participar en Miss Puerto Rico Universe "ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida porque tengo a 29 hermanas, y a Denise Quiñones (directora de Miss Puerto Rico Universe) que es nuestra hermana mayor. He evolucionado tanto como persona como nunca pensé”.



Saca la cara por Miss Carolina

Respecto a la posible salida de Valerie Hernández del certamen Miss Puerto Rico Universe por supuestamente tener un contrato con el certamen de Miss International, que ganó en el 2014, Maisonet sostuvo: "Pienso que no se lo merece, Valerie es una niña bien preparada y ha trabajado muy duro por este sueño. Ella debe seguir en la competencia con nosotras. Tengo fe en que ella se va a quedar”.