La actriz Jodie Foster está de luto tras el fallecimiento de su madre, Evelyn Brandy Foster, que a la vez fue su mánager hasta 1991, justo cuando la actriz consiguió el Oscar a Mejor Actriz poor la cinta “The Silence of the Lambs” (“El silencio de los inocentes”), que catapultó su carrera al éxito.

Evelyn Brandy murió el 13 de mayo a los 90 años en su casa de Los Ángeles, debido a complicaciones relacionadas con el Alzheimer que padecía. Así lo informaron Jodie y sus hermanos Lucida, Constance y el también actor Buddy Foster, a través de un comunicado en Instagram, emitido días después del fallecimiento.

"Fue sin duda la persona más fuerte que hayamos conocido, una campeona, una luchadora llena de fuego y amor. Su familiares siempre recordaremos sus sonrisas, sus hoyuelos y los grandes brazos. Que viva en todos nosotros para siempre", se lee en la cuenta @jodiefosterworld.

“La madre de Jodie, Brandy, falleció el lunes a los 90 años de edad después de años de sufrir demencia. Me he sentido profundamente conmovido por esta noticia. Jodie siempre ha sido increíblemente devota a su madre, prácticamente no hay premios ni discursos importantes en los que no la mencionó y le dio las gracias por todo lo que ha hecho”, señala el comunicado.

“En sus entrevistas, Jodie siempre enfatiza cómo su madre inspiró su pasión por las películas, la que la cuidó y su bienestar. Jodie dijo que Brandy era la relación más importante en su vida y nadie la conocía tanto como su madre… Ella era una mujer muy inteligente y fuerte a quien se extrañará mucho. Que descanses en paz Brandy y gracias por ser un ser humano tan maravilloso”, termina el escrito.

Evelyn, fue criada en Rockford, Illinois, ejerciendo en su juventud como cantante de distintas bandas de rock. Luego de contraer matrimonio, trabajó en la agencia de representación Arthur Jacobs, que tenía como clientes a Gregory Peck y James Stewart, entre otros.

Así como también llevó el control de la carrera como actor de su hijo Buddy Foster, quien protagonizó la serie "Mayberry RFD" de 1968 hasta 1971.