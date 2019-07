Una vez más se validó que el poder de nuestros artistas es innegable e inquebrantable a la hora de representar el alma y la fuerza de los puertorriqueños.

Por casi dos semanas, la clase artística del país se confundió en una sola voz para empoderar a miles de boricuas y lograr lo inimaginable en la historia de este país: presionar al punto de provocar la renuncia de un gobernante.

Ricardo Rosselló anunció su renuncia en la noche del miércoles, luego de 12 días de protestas consecutivas en las calles de nuestra isla, lideradas y convocadas por figuras del quehacer artístico que reclamaban la dimisión del ejecutivo. El poderío y la grandeza de nuestra gente triunfó. Puerto Rico despertó.

Con muy pocas horas de sueño luego de celebrar la decisión del primer ejecutivo, miles de personas llegaron ayer hasta la Milla de Oro para unirse a la marcha convocada “Somos más”, que transcurrió por la avenida Roosevelt hasta el estadio Hiram Bithorn.

El llamado a marchar lo hizo el exponente urbano René Pérez, quien ante el afán de Rosselló de permanecer en el poder planificó con otros grupos exigir la renuncia. Sin embargo, la marcha “Somos más” se transformó en una expresión multitudinaria de celebración ante el anuncio del ahora saliente gobernador, quien ocupará el cargo hasta el viernes, 2 de agosto a las 5:00 p.m.

✉ Email La manifestación "Somos Más" marchará desde la Milla de Oro hasta el estadio Hiram Bithorn. (Ramón “Tonito” Zayas)

Esta marcha es la segunda que se convoca durante esta semana después de 12 días consecutivos de manifestaciones en contra de Ricardo Rosselló. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los artistas de música urbana Wisin, René Pérez, Bad Bunny y Nicky Jam participaron de la marcha “Somos Más”. (Xavier J. Araújo Berríos)

La actividad fue organizada por sindicatos, organizaciones no gubernamentales y un grupo de artistas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las personas también celebran la renuncia de Ricardo Rosselló. (Luis Alcalá del Olmo)

Las personas llegarán hasta el estacionamiento del estadio sanjuanero donde se colocará la tarima. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las personas usaron su creatividad para manifestarse. (Luis Alcalá del Olmo)

Las personas usaron su creatividad para manifestarse. (Luis Alcalá del Olmo)

En la marcha se pidió la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). (Luis Alcalá del Olmo)

Los manifestantes también exigen la auditoría de la deuda. (Luis Alcalá del Olmo)

De igual forma, piden que se declare un estado de emergencia por la violencia de género que vive Puerto Rico, y que se anulen los acuerdos con los bonistas. (ELNUEVODIA.COM)

“A cada lechón le llega su Navidad. You are next!”, reza una pancarta de una manifestante. (Luis Alcalá del Olmo)

En la foto, el reguetonero Nicky Jam. (Xavier J. Araújo Berríos)

"Te metiste con la generación equivcada", lee el mensaje. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los artistas iban en el vehículo rodeado por los manifestantes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los artistas iban en el vehículo rodeado por los manifestantes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Residente y Bad Bunny han participado activamente de las marchas convocadas en reclamo de la renuncia de Rosselló. (Xavier J. Araújo Berríos)

Algunos lo han denominado como el "Día del Grito Boricua". (Xavier J. Araújo Berríos)

Residente invitó a los ciudadanos a no dejar caer el movimiento contra la administración de turno. (Xavier J. Araújo Berríos)

Bad Bunny aseguró sentirse orgulloso de los puertorriqueños. (Xavier J. Araújo Berríos)

Las banderas de Puerto Rico han resaltado en todas las manifestaciones. (Xavier J. Araújo Berríos)

El recorrido de la victoria inició en la avenida Muñoz Rivera, esquina con la avenida Roosevelt. Allí, los artistas Bad Bunny, Residente, Nicky Jam, Tommy Torres y Wisin se conglomeraron para liderar la marcha hasta el estadio Hiram Bithorn. Una vez llegaron los artistas, las banderas de Puerto Rico arroparon la avenida Roosevelt frente al centro comercial Plaza Las Américas, que permaneció cerrado por la manifestación. El primero en dirigirse al público fue la voz de “Hijos del cañaveral”.

“A las mujeres de Puerto Rico que han luchado con nosotros desde siempre, que escribieron el himno original, que tejieron la bandera de Puerto Rico, que han luchado, que han dado la vida por el país. A todas las mujeres gracias por luchar junto a nosotros. A todo el pueblo de Puerto Rico por la unidad. Esto ha sido un ejemplo global, mundial. He visto todos los mensajes que han mandado de diferentes partes del mundo y nos están viendo, están viendo cómo nos manifestamos juntos pacíficamente y sacamos a un gobernador corrupto y todavía falta gente”, expresó el artista ante el furor y la euforia de los asistentes.

“Necesitamos un cambio, la misma gente que está en el gobierno ahora mismo, que forman parte del mismo circuito de Ricardo Rosselló, se tiene que ir. ¡Que viva Puerto Rico!”, añadió el rapero.

Acto seguido, Nicky Jam se sumó al agradecimiento del movimiento social que se originó desde el sentimiento de la indignación y el coraje del pueblo ante la revelación de 889 páginas de un chat que mantenía el gobernador, junto a 11 de sus colaboradores, en el que aparecen burlándose, mofándose, insultando y conspirando. Esto, sumado a los arrestos por corrupción de varios de sus exfuncionarios y contratistas de su administración.

Los artistas dieron cátedra de civismo en las manifestaciones, sin espacio para cruzar las líneas político-partidistas.

En esa línea, Wisin destacó que no había espacio para colores en clara alusión a los partidos políticos.

“No se trata de colores, porque el puertorriqueño es rojo, azul y blanco, los de nuestra bandera”, mencionó desde la tarima el intérprete de “Si supieras”.

El reguetonero Nicky Jam, quien llegó ayer y participó de la protesta frente a La Fortaleza, señaló que no había podido llegar a la isla y eso le provocó mucha nostalgia. En su mensaje recalcó la importancia de la educación como arma combatiente para no convertirse en un delincuente y cometer errores.

“Estoy orgulloso de ser puertorriqueño porque en 12 días le demostramos al mundo quién es Puerto Rico de verdad y lo que se puede hacer en unión, así que mi gente seguimos, esto es el principio. Necesitamos un gobierno nuevo, un sistema de educación nuevo porque estos chamaquitos necesitan ver que tienen un destino, que haya más abogados en la calle, más médicos en vez de delincuencia, porque yo no tuve ese sistema educativo que necesitamos hoy en día y por eso hice muchas cosas malas en el pasado. Así que un sistema de educación nuevo es lo que necesitamos”, precisó el reguetonero que fue convicto en el pasado y ha sido de los pocos exponentes que ha tenido un renacer de éxito internacional.

El Conejo Malo, quien fue uno de los portavoces del llamado a la ciudadanía e hizo una pausa en su carrera para estar presente en todas las protestas en la isla, se atrevió a dirigirse a los asistentes ante el coro unísono de “Benito” que pedía que hablara.

El trapero, aunque ha sido muy activo en las redes sociales en sus pronunciamientos hacia Rosselló, había permanecido en silencio, durante las manifestaciones del 17 y 22 de julio.

“Gracias Puerto Rico por unirte como nunca lo habían hecho. Aquí había gente de todas las edades, de todos los sectores, aquí no había división alguna. Algo que me causa mucho orgullo es que la juventud boricua estaba en la calle. Por mucho tiempo nos han señalado... Por mucho tiempo la gente decía la juventud está perdida, la juventud escucha trap... La juventud no está perdida, está en la calle. La juventud es Puerto Rico”, aseguró Bad Bunny, uno de los más aplaudidos junto a Molusco y Tommy Torres.

Por su parte, Jorge Pabón “Molusco”, locutor de La Mega, le envió un mensaje a Wanda Vázquez, quien queda como sucesora ante la renuncia de Rosselló. “Te vamos a estar observando y si no lo haces bien vamos para la calle”, afirmó.

Mientras, el cantautor Tommy Torres destacó el hecho de que las manifestaciones representaban a todos los sectores del país y no a un grupo de “pelús”.

“Me parece increíble que algo que comenzó con cuatro gatos pelús, una cacerola fue creciendo cada día, despertando la clase artística que nos unimos a ustedes, porque esto es un movimiento de ustedes, no de nosotros. Hoy por hoy hay cientos de portadas de periódicos en el mundo entero, hablando de Puerto Rico. La gente tiene la boca abierta diciendo: '¿Cómo esta gente sacó un gobernador de manera pacífica en 14 días?'”, subrayó el cantautor, quien participó en todas las protestas.

Otras figuras que dijeron presentes fueron Julián Gil, Ilé Cabra, Sie7e y Hermes Croatto, entre otros.