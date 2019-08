La relación entre Orlando Bloom y Katy Perry va tan de buena forma, que incluso hace unos días la prensa internacional especuló que la cantante podría estar embarazada. Y es que la pareja se presentó en la premier de la serie de Amazon, “Carnival Row”, en donde a ella se le pudo ver el vientre abultado.

Sin embargo, la pareja no habló sobre este tema, pero quien sí otorgó una entrevista al programa de televisión Sunday Today fue el actor, quien hizo algunas revelaciones en torno a su relación con la estrella del pop, además de hablar de su antiguó matrimonio y del por qué tardó tanto en pedirle a Katy que fuera su esposa.

Bloom dijo que Orlando esperó mucho para dar el siguiente paso, pues no quería que ni Katy ni él se sintieran presionados a la hora de tomar esta decisión y así no cometer un error al momento de compartir sus vidas.

“He estado casado y me divorcié", afirmó en referencia a su matrimonio de tres años con la modelo Miranda Kerr, "no quiero que vuelva a ocurrir”.

Respecto a los planes que ambos tienen de casarse, una boda que al parecer se llevará a cabo el próximo otoño, Orlando dijo estar muy consciente de que ambos tenían que estar seguros y declaró: “Es importante para mí que caminemos en la misma dirección”.

Por ello, el actor el actor dijo que ambos se han dedicado a fortalecer su relación, así que esperó el momento perfecto para pedirle a Perry que fuera su esposa.

“He estado casado y divorciado en el pasado y sinceramente no quiero pasar por lo mismo. Pero los dos somos perfectamente conscientes de lo que pasa en esas situaciones. Ella es una mujer extraordinaria, me impresiona con todo lo que hace y me inspira a la hora de ser un hombre mejor", explicó en la emisión Sunday Today.

La historia de amor de Katy Perry y Orlando Bloom comenzó cuando coincidieron en la ceremonia de los Golden Globes y el actor tuvo el atrevimiento de robar una de las hamburguesas de la cantante, algo que en realidad molestó un poco a Katy, pero que después tomó con humor.