Recientemente, Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, otorgó una entrevista al programa “Suelta la sopa”, de Telemundo, en la que, con lágrimas en los ojos, habló de los momentos más duros de su vida y de la relación con su padre, Pablo Moctezuma, señalando que nunca estuvo en presente en vida, aunque dijo que jamás lo vio "inconsciente o mal" como a su madre.

Ante estas declaraciones, Moctezuma, quien es padre de Frida Sofía, emitió un comunicado al programa “Un Nuevo Día”, de Telemundo para referirse al problema que Alejandra Guzmán está viviendo con su hija y le brindó todo su apoyo a Frida.

“Sé que Frida Sofía nació en el centro de una familia que siempre ha estado en el corazón de la gente y de ustedes los medios; sin embargo, no es mi papel hacer declaraciones al respecto”, se lee en un parte del escrito.

Pero lo que más destaca de este mensaje es lo que el padre de Frida le dice sobre su apoyo: “Mi único interés de escribir este comunicado es para confirmar mi apoyo incondicional hacia mi hija, a quien adoro, admiro y respeto. Frida está pasando por un proceso fuerte y debe ser ella quien hable sobre esto. Nadie más”.

Además, Beatriz Pasquel, quien es la actual pareja de Pablo Moctezuma, también se pronunció para brindarle todo su apoyo a Frida y de paso apoyarla por su debut musical, así que le dedicó un sentido menaje:

“No podría estar más feliz y orgullosa de que #PORFIN el resto del mundo pueda ver el #talento de esta maravilla de persona que adoro con el alma. ¡A través de los años he visto como crece su talento, cada vez que la veo le pido que me cante y me baile, no la van a poder dejar de ver. Me encantaría poder bailar tantito como ella porque poder cantar como ella seria mucho pedir. I love U”.

Mientras que lo último que expresó Frida en sus redes sociales, lo hizo a través de sus stories de Instagram, donde la explicó que más allá de la ausencia de Alejandra Guzmán en su vida, lo que más le duele es que se haya visto con su ex, Christian Estrada, y haya preferido pasar con él su cumpleaños. Además de permitir que el este modelo hablara mal de ella en los medios de comunicación.

Estos son los mensajes que puso Frida Sofía en sus stories de Instagram