Kanye West se sinceró y reveló por primera vez su condición de bipolaridad en una entrevista que se estrenará en el show de Netflix "My Next Guest Needs No Introduction", a cargo de David Letterman.

Según información de Entertainment Tonight, el rapero le confesó al presentador que llegó a ponerse en una condición que describió como "híper-paranoíco", lo que derivó en una severa crisis de su enfermedad.

West describió que al experimentar ese torbellino de ánimos, sintió que todo lo que vivía era una conspiración en la que el gobierno estaba "poniendo chips" en su su cabeza, percibía que estaba siendo grabado por alguien y hasta llegó a pensar que todo el mundo quería asesinarlo.

El esposo de Kim Kardashian también reveló que en uno de los momentos más difíciles de su tratamiento llegó a estar esposado, drogado y separado de sus seres queridos.

Tras revelar que su enfermedad lo ha llevado a actuar de "forma errática" en algunas ocasiones, el cantante trató de crear consciencia describiendo cómo su problema de salud sigue teniendo una fuerte estigma ante la sociedad.

Aunque desde hace mucho, varios de los fans de Kanye sospechaban que podría tener una grave enfermedad mental, la confirmación de ésta llegó hasta el verano pasado, cuando el rapero lazó su álbum "Ye" con la frase "odio ser bipolar" en la portada.