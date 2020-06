Con el fin de rendir homenaje a la televisión de la República Dominicana, el pasado miércoles “El Show del Mediodía” (programa que se emite por el canal Color Visión) coordinó una videoconferencia con Tony Dandrades, como periodista dominicano destacado a nivel mundial. Sin embargo, lo que parecía ser un reconocimiento por su trayectoria en la industria del entretenimiento, se convirtió en un bombardeo de ofensas por parte de Frederick Martínez “El Pachá”, presentador del espacio televisivo.

“Tiene 20 años en la televisión haciendo lo mismo”, comenzó diciendo el también locutor. “Al hermano Tony Dandrades le tenemos mucho cariño y lo respetamos, Tony ha hecho su trabajo, pero realmente no ha trascendido; hace una historia de 1 minuto 30 segundos durante 20 años; le escriben las preguntas, le mandan el camarógrafo, así si es bueno, fájate a producir como aquí”, fueron las palabras del polémico comunicador.

Al momento de tomar la palabra, Dandrades acusó al productor del programa -Iván Ruiz- de darle “un golpe bajo”, apuntando e insinuando que todo fue planificado y dejó entredicho que no se hubiera prestado para esa situación en directo. “Tú (Iván) has visto como yo trabajo, te he llevado a Univisión. Nunca me hubiera prestado para eso. Esto no lo hubiese esperado de ti”, dijo con indignación.

Ante ese escenario, Ruiz desmintió que se tratara de un libreto. “Esto tampoco estaba planificado, esto es un programa que se alimenta de la actualidad. Producción a las once de la mañana”.

Durante el segmento, El Pachá hizo un comentario controversial sobre Dandrades: “A Tony nunca lo van a botar de Univisión porque hay una póliza en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire”.

Esto, luego de que en una ocasión el expelotero David Ortiz, acompañado de forma virtual por Tony Dandrades y Jhoel López para el espacio “Me gusta de noche” afirmara que “la televisión dominicana es un desastre”.

A pesar de los momentos de tensión “El Show del Mediodía” presentó el especial dedicado a Dandrades con el título “Orgullo dominicano”, donde se enalteció su trayectoria en la cadena hispana.

A pocas horas del incidente, celebridades de la República Dominicana inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a Dandrades. "Eres un #orgullodominicano amigo...nadie opaca tu transcendental trayectoria nacional e internacional. Sigue adelante y con fe porque nos representas con altura y con dignidad", publicó la merenguera Milly Quezada.

Por su parte, la presentadora Charytín Goyco expresó: "Tony querido, te hablo de dominicana a dominicano. Te quiero recordar que nosotros la gente de tu país te respetamos y te queremos. Todos. Eres un orgullo de nuestra tierra y todos sabemos que has alcanzado tu éxito a base de talento, trabajo y entrega".

El intérprete Johnny Ventura y las presentadoras de programas televisivos Milagros Germán y Jatnna Tavárez también publicaron expresiones de apoyo con fotos de Dandrades.

Ayer cuando para muchos el incidente había trascendido, el periódico Listín Diario publicó que El Pachá, demandó a la cadena Univisión y a Dandrades por “discriminación y descrédito contra la televisión dominicana” ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Relacionados:

En su cuenta en Instagram, El Pachá dijo: “Nuestros abogados se han apoderado del caso ante la FCC, que es la institución que rige en los Estados Unidos los medios de comunicación, con relación a la denuncia de discriminación y de descrédito a los programas de televisión que se producen en la RD”, indicó, quien aseguró que desde 2017, uno de los talentos de Univisión, Tony Dandrades “ha armado una campaña sistemática en contra de las producciones locales diciendo que la televisión dominicana es una ‘vergüenza, que da pena, que la televisión dominicana no sirve’”.