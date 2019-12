View this post on Instagram

Saben que hoy Santa les dejo en el Árbol 1 dólar a cada niño, ellos se quedaron triste por que querían regalo ??. Hoy me siento mejor al ponerle un techo unos al lado de otro para que sigan estando juntos en su crecimiento. Se que hay personas que trabajan día a día para lograrlo y otras no, YO le doy las gracias a Dios y a ustedes que son quienes hacen que estas cosas sucedan ! Feliz Navidad de parte mía y de mis Hijos ??????