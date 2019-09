El ex Menudo Ray Reyes tildó a los locutores Jorge Pabón, “Molusco” y Alí Warrington como los “reyes de la tierra”, llenos de prepotencia y fanáticos del bullying, luego de que ayer los talentos radiales se mofaran de su sobrepeso en el programa “Los Reyes de la punta” de la Mega estación.

Reyes arremetió hoy contra los locutores en un extenso mensaje que compartió en la red social de Facebook, donde alega que el vacilón que montaron Molusco y Alí en la radio se extralimitó, ya que su madre y su hijo están sumamente afectados y tristes. Reyes aseguró que su madre convaleciente de cáncer lloró mucho. Mientras su hijo le expresó odio a los locutores. Destacó que el “vacilón es una cosa, pero joder con la dignidad y los sentimientos de las personas frente a un micrófono o cámara es otra eso no está bien”.

“Sabes por qué decidí escribirte y dejarte saber mi encojonamiento y mucha tristeza por lo que hicieron? Porque hirieron a mi mamá y a mi hijo... en este momento mi hijo los odia por que él sabe de mis condiciones médicas por la cual adquirí peso y le pareció injusto y patético que dos ballenas (sus palabras) se mofaran de su papá y no valoraran el esfuerzo que he venido haciendo cuidando de mi salud por mi y para ellos... Él es un chamaco bien bueno y respetuoso pero lo que quería y quiere es romperte la cara .... y mi madre? Ahí si que el que quisiera rompértela soy yo kabron..... Mi madre hoy lloró como lo que es, una madre protectora que no quiere que hablen así de su hijo...mi madre es paciente de cáncer y desde su cama me llama para hablarme y es es tan buena y tan noble me pidió que no los escuchara a ustedes”, lee parte del mensaje en la red social.

La primera parte del mensaje va dirigida a Alí y luego incluye a Molusco, a quien llama “mamatranca que no podrías hacer ni la mitad del show que yo voy a hacer junto a mis compañeros este viernes” en referencia al concierto “Súbete a mi moto” que realizará mañana Reyes, junto a los ex Menudos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Por favor, por favor por favor, no vuelvas a herir ni a mi hijo y mucho menos a mi madre.... no busques que te haga una zapatería en el culo!”, le escribió a Molusco.

Las expresiones de los presentadores Molusco, Alí y Pamela Noa se dieron ayer en un segmento radial del programa "Los Reyes de la punta". Los locutores vacilaron específicamente la papada del ex Menudo y la compararon con diferentes cosas grandes en alusión al sobrepeso del artista. De igual forma, sus seguidores en las redes sociales se integraron a la discusión completando la frase: "qué hay de cierto".

Reyes describió a los comunicadores como “ballenas”, en palabras textuales que supuestamente utilizaron los artistas hacia su persona. A Alí le recordó que no le gustaría que se burlen de su padre el actor y comediante Otilio Warrington, “Bizcocho” a quien todos nombran “nuestro querido gordo”.

De igual forma, le señaló que resulta irónico que ambos fueron fuertes críticos de las acciones del entonces gobernador Ricardo Rosselló en el chat que mantenía con sus allegados de la administración en la que se mofaban y se burlaban de las personas y los locutores hicieron lo mismo con los señalamientos de sobrepeso. Rosselló tuvo que renunciar a la gobernación.