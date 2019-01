La actriz mexicana Rebecca Jones se llevó un gran susto luego de estar a punto de sufrir un accidente automvilístico, del que pudo escapar por cuestión de segundos, gracias a su rápida reacción en el momento.

La artista de 61 años, que pudo superar un cáncer de ovario el año pasado, dio gracias a Dios por salvarle nuevamente la vida en este accidente.

Y es que la estrella de televisión publicó el vídeo tomado de las cámaras de seguridad donde quedó grabado el impactante momento.

En las imágenes se observa a Jones parada y a otra mujer junto a una guagua con la puerta abierta mientras se saludan y abrazan, cuando de pronto el auto comenzó a retroceder, pero como la puerta estaba abierta, las arrastra.

Jones, a pesar del momento imprevisto, logró reaccionar rápidamente y se hace a un lado con toda dificultad, y pudo librarse de la puerta segundos antes de ser arrastrada por la guagua hacia adentro del garage.

En su intento de salvarse, la actriz se golpeó la cabeza contra la pared. La otra mujer intentó subirse a la guagua para detenerla, pero fue arrastrada por el vehículo. Se desconoce el estado de salud de la conductora.

Ante esa situación, Jones dio gracias a Dios por salvarla de unas fatales consecuencias.

"Hace tiempo que di gracias infinitas a Dios por siempre, toda mi vida, mandar ángeles a cuidarme. Sin duda ayer se manifestaron de nuevo y me levantaron milagrosamente y separaron de una posible muerte", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

"De esos accidentes “freak” que en 2 segundos te pueden cambiar la vida. Sin duda tengo un ejercito de ángeles fuertes y poderosos que me cuidan y me salvan cuando me he acercado a la muerte #graciasdios #segundos#gracias#angeles #9 #freakaccident #vida #aquiseguimos #afortunada #muyafortunada", posteó la mexicana.

La publicación lleva más de 57,000 reproducciones.



De acuerdo a Noticieros Televisa, la actriz no sufrió lesiones graves, por lo que sigue trabajando en su nueva telenovela "Doña Flor y sus dos maridos".

Rebecca Jones es una destacada actriz mexicana que también se ha desempeñado como productora de cine, teatro y televisión. Fue uno de los personajes principales de la telenovela "Cuna de Lobos".