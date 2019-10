La reina de belleza iraní, Bahareh Zare Bahari, pidió asilo en Filipinas, ya que teme por su vida después de que Teherán exigió su extradición por un crimen que, según ella, no cometió.

La mujer de 31 años, quien que representó a Irán en el certamen Miss Intercontinental 2018 en Manila, ha estado varada en el aeropuerto Ninoy Aquino del país desde el pasado 16 de octubre, después de que Irán le enviara un aviso rojo de la Interpol por presunto asalto, según detalla el diario británico The Daily Telegraph.

La joven, quien también estudió para dentista en Filipinas desde 2014, envió una serie de mensajes a Telegraph, diciendo que el caso era una "gran mentira", y agregó que creía que estaba siendo atacada por su activismo político y su apoyo abierto a los derechos de las mujeres. Si soy deportada a Irán, "me matarán", narró.

Mientras que, Markk Perete, subsecretario del departamento de justicia de Filipinas, dejó sabe que "la única razón por la que fue retenida en el aeropuerto, y realmente no lo llamamos detención", fue por el aviso rojo que fue emitido contra ella.

Y agregó que la solicitud se había hecho "presumiblemente debido a un caso criminal pendiente contra ella en Irán, y este caso fue presentado por un ciudadano iraní en su contra en relación con un asalto que presumiblemente ocurrió aquí en Filipinas".

Sin embargo, Perete aseveró que Filipinas desconocía esta acusación. "No tenemos ningún motivo para rechazar su entrada por violación de nuestras leyes".

Cabe destacar que tras varios días refugia en el aeropuerto, la petición de asilo de Bahari está siendo considerada por el Departamento de Justicia, con la ayuda de un abogado.