Han pasado casi 25 años del estreno de la serie “Friends”, la cual salió al aire un 22 de septiembre de 1994, y con la que sus protagonistas ganaron mucha fama, pero poco se sabe del sacrificio que tenían que hacer algunos de ellos para mantenerse en la exitosa producción.

Dentro de los protagonistas estaba Jennifer Aniston, quien quizá tenga la trayectoria más sólida de todos ellos, y de quien se dice en el libro “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era”, del autor Saul Austerlitz, que las cosas no le fueron tan sencillas, pues para permanecer en la industria de Hollywood y quedarse con el papel de "Rachel", la famosa tuvo que perder cerca de 30 libras, además de verse sometida a la presión por su físico.

"Los Ángeles era un lugar muy duro para ser actriz, un lugar muy duro para ser mujer, y a su agente le costaba asumir esa situación", relató Austerlitz en esta edición que fue publicada para celebrar el 25 aniversario de “Friends”.

Además, el escritor detalla cómo a la actriz la llamaron después de hacer una audición y le pidieron que fuera en mallas. "Eso va a ser terrible para mí", le dijo supuestamente Aniston a su agente que "se puso serio al respecto", tal y como se recoge en el libro y como cuenta ahora el portal estadounidense The Blast.

Austerlitz también comentó que dentro de este texto se cuenta cómo Aniston tuvo que enfrentar los ideales sexistas que eran impuestos en la industria del entretenimiento en aquella época, por lo que en varias ocasiones la actriz fue llamada “gorda”.

"Aniston no estaba gorda en absoluto. Todo el mundo podía ver lo preciosa que era", señala el autor, además de indicar que, a su parecer, la actriz tenía un peso saludable, pero accedió y adelgazó.