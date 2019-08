No hay duda de que el verdadero amor existe, prueba de ello la da el cantante y compositor Ricardo Montaner, quien se casó por sexta ocasión con su esposa Marlene Rodríguez.

En esta ocasión, la renovación de sus votos que se llevó a cabo en la isla de Santorini, Grecia, se unió a un gran festejo, la feliz pareja ese día cumplía 30 años de casados.

Fue mediante su cuenta de Instagram, que el artista venezolano expresó la felicidad que le embargaba en ese momento y lo especial que significaba caminar nuevamente hacia al altar al lado de su compañera de vida.

"Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocione tanto o más que la primera... ¿por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz. Aún creo en el matrimonio y en el para siempre", subtituló una serie de tres imágenes en las que aparece el artista de 61 años al al lado del amor de su vida.

Las imágenes cargadas de sentimientos han recabado hasta el momento poco más de 500,000 “likes”, y ha recibo cientos de comentarios positivos felicitándolos por ser una excelente pareja.

Los hijos de Ricardo y Marlene, Mauricio y Ricardo, no tuvieron la oportunidad de felicitar a sus padres en persona, aunque si les enviaron un mensaje por Instagram, en donde destacan el gran ejemplo que les han dado.

"Hoy nuestro post se lo dedicamos a nuestros padres. Hoy cumplen 30 años de casados y de inspirarnos a todos. Celebro a la pareja que me da ganas de enamorarme y de pasar la vida así. Los amamos. (Ricky) Mau está felizmente casado...soy yo el del problemita”, expresaron a través de la cuenta de Instagram del dueto musical que integran, llamado Mau y Ricky.

Finalmente, el actor colgó otra foto muy especial. La instantánea fue capturada justo en el momento en que sus hijos exclamaron: “puede besar a la novia”.

“Ya vamos de regreso a casa, nos quedan hermosos recuerdos de nuestra boda en Santorini, les regalo esta foto del momento justo, cuando nuestros hijos al unísono dijeron “puede besar a la novia”, escribió el intérprete de “La mujer de mi vida”.

Para mantener la relación viva, Montaner expresó hace un tiempo, “para lograr el éxito de una relación hay que mantenerse en sintonía con la pareja, y aunque cada uno tenga su propia visión de las cosas, lo más importante son los puntos coincidentes que los hagan seguir adelante”, dijo el cantante al periódico estadounidense Nuevo Herald.

La pareja se conoció en Venezuela, en la laguna de Tacarigua, haciendo un vídeo, Marlene trabaja en la productora que se encargada de hacerle los clips a Ricardo. Sin embargo en ese momento no hubo tanta atracción, ésta inició hasta que él tocó la guitarra, confesó la pareja en un programa del canal argentino Telefe.