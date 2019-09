El astro puertorriqueño Ricky Martin aprovechó el momento en el que recibió un galardón durante la ceremonia de clausura de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz 2019, para hacer un llamado ante la necesidad de derribar los prejuicios en la sociedad.

“Mi comunidad LGBT, quienes a pesar de sus grandes talentos y significativas aportaciones en el quehacer humano, siguen siendo objeto de rechazo y profundas creencias producto del desconocimiento. La igualdad, el respeto y la tolerancia tienen que ser parte de nuestra vida”, afirmó el sábado el cantante, actor y filántropo al recibir el Peace Summit Award, en el mencionado evento celebrado en Yucatán, México.

“La educación no es un fin, es el trayecto que nos conduce al entendimiento y respeto de que todos los habitantes de este planeta tenemos los mismos derechos, no importa nuestra raza, creencias y orientación sexual, que debe ser respetada por todos los gobiernos que nos rigen”, agregó Martin, quien recibió el premio de manos de Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz en 1992.

“Como miembro de la comunidad LGBT es muy sencillo: no pedimos tener más derechos que el resto de los ciudadanos, no pedimos tener menos derechos, simplemente queremos igualdad. A todos esos grandes activistas que luchan por la igualdad por favor no se den por vencidos”, afirmó el interprete de “María”.

Martin, además es embajador de UNICEF que promueve cambios a favor de un mundo más seguro para los niños.

“Hago un llamado a todos para que dejemos de ver las crisis humanitarias como parte de nuestro diario vivir. No podemos ser víctimas de la indiferencia, no lo vamos a permitir. Todos tenemos que luchar para asegurar un mundo libre de opresión para nuestros hijos y hermanos”, exhortó

Durante la celebración, también fue reconocido el cantante español Miguel Bosé. El artista recibió la Peace Summit Medal For Social Impact (Medalla de la Cumbre por la Paz por Impacto Social), por su defensa de los recursos naturales, la preservación de la raza indígena y la lucha por encontrar vacuna para el SIDA.

“Gracias por este reconocimiento que va a viajar directamente a Ginebra, a la sede de mi fundación que se llama Paz sin Fronteras. Esa fundación la creamos hace años Juanes y yo, con el propósito único de alzar la voz, para que La Paz, esa palabra tan pequeña y tan poderosa, tan odiada y tan amada al mismo tiempo, tuviese el espacio que se merece”, dijo Bosé.

La Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz culminó el sábado y como parte de la clausura, Ricky Martin ofreció un concierto.

Desde 1999, un comité compuesto por los ganadores del Premio Nobel de la Paz, otorga durante su Cumbre Mundial anual el Peace Summit Award. El premio se entrega a personalidades del mundo de la cultura y el entretenimiento que defienden activamente la paz y ayudar concienciar al público en general sobre los problemas del mundo contemporáneo. El iniciador del premio fue Mikhail Gorbachev, Nobel de la Paz en 1990.