El gobernador Ricardo Rosselló exhortó esta tarde al intéprete de trap Bad Bunny a que abra una tercera función de sus próximos conciertos que hará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

En solo pocas horas, el artista vendió todos los boletos de los conciertos que ofrecerá el 8 y 9 de marzo del año que viene.

"[email protected], felicitaciones por vender en tiempo récord tus dos conciertos, te has ganado el cariño de todo #PuertoRico. Sin embargo mucha gente que te quiere ver no tendrá la oportunidad. Te pido a nombre del pueblo que abras una tercera función. ¿#EstamosBien?", tuiteó el primer ejecutivo.

En el mensaje que publicó también en Facebook, Rosselló compartió una imagen de una de sus coloridas medias con varios ojos, en alusión al ojo que lució Bad Bunny en la frente durante su participación en los pasados American Music Awards.

La semana pasada, el cantante había dicho a través de un Instagram Live que solo iba a abrir una segunda función.

“El que va para el 8 va a ver un concierto hijue… y el que va el 9, también… Ahora, sí les digo esta va a ser, osea, es esta función y no hay más ná. Yo no voy a hacer 15 funciones como Wisin y Yandel, porque, Dios los bendiga, (pero) van a terminar sin oxígeno. Un saludo a Wisin y Yandel que los quiero mucho y los respeto”, continuó. “(Así que) no hay más ná’, oíte”, indicó en aquel entonces.

