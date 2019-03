El actor de cine Russell Crowe, ganador del premio Oscar por su actuación en la cinta “Gladiator” (2000), se encuentra en Puerto Rico y a través de su cuenta de Twitter dejó saber cuánto le ha agradado su estadía en la isla.

Puerto Rico is warm.

Puerto Rico is beautiful .

Puerto Rico can satisfy your appetites ...

and that’s just the people !!

The weather, the scenery and the food are great too!!

Promise yourself one day you’ll go .

Or... just go now — Russell Crowe (@russellcrowe) March 10, 2019

“Puerto Rico es cálido. Puerto Rico es bello. Puerto Rico puede satisfacer tus apetitos… ¡y eso es solo la gente! El clima, los paisajes y la comida son grandiosos también. Prométanse un día visitarlo, O simplemente vayan ahora mismo para allá”, escribió el afamado histrión neozelandés de 54 años.