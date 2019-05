Estaba todo listo para que Ryan Reynolds brillara durante la alfombra amarilla del estreno de su nueva película, “Pokemon: Detective Pichachu”. Sin embargo, durante la gran noche todas las miradas se enfocaron en su mujer, Blake Lively, que sorprendió al llegar al evento con un avanzado embarazo.



Ryan y Blake, quiénes se casaron en el 2012 y son padres de dos niñas -James, de cuatro años e Inez, de dos-, eligieron anunciar la llegada de su tercer hijo en el evento.

Luciendo un vestido en color amarillo de la diseñadora Rebecca de Retrofête, la actriz dejó a la vista de todos los presentes su panza, que denota su actual estado.

Los actores eligieron vivir lejos de los flashes de Hollywood y pasan sus días en la casa que poseen en Bedford, Nueva York. Para ambos, la familia es una prioridad, por esa razón tienen un acuerdo de no trabajar al mismo tiempo, con el fin de que siempre uno de los padres esté presente en la vida de los niños.

"Blake y yo no filmamos películas al mismo tiempo. Si ella está rodando en Tailandia y yo estoy trabajando en Vancouver no nos veríamos nunca. Operamos como una unidad, y eso funciona perfecto para nosotros", explicó el actor hace un tiempo durante una entrevista. "Las chicas se quedan con nosotros, y la familia se mantiene unida. No importa si estamos viviendo en España, Utah o Nueva York, mientras estemos juntos estamos en casa".

Esta no es la primera vez que la pareja decide mantener su vida privada lejos de los flashes y la prensa. Cuándo nació su hija mayor pasaron varios meses hasta que se supo el nombre de la niña, lo mismo pasó con la menor, que recién se supo cómo se llamaba cuándo la beba estaba a punto de cumplir tres meses.

A pesar de ser muy activos en las redes sociales, ninguno de los dos publica imágenes de la intimidad del hogar y sus hijas rara vez son vistas en público.