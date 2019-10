Este sábado se llevó a cabo uno de los eventos más esperados por la actriz Jennifer Lawrence y Cooke Maroney: su boda. Y ya salieron a la luz algunos detalles del exclusivo evento.

La ceremonia se realizó en el castillo Belcourt de Newport, situado en Rhode Island. A la boda acudieron 150 invitados, entre familiares y amigos de la pareja, que incluían varias celebridades como Kris Jenner, Adele, Emma Stone, Sienna Miller, Nicole Richie y Joel Madden entre otros, de acuerdo a la revista People.

Sobre el vestido que portó la novia, se presume era de la firma Dior, de la cual Jennifer es imagen. El vestido tenía transparencias y un cuello alto con románticas mangas.

En cuanto al maquillaje, la protagonista de “The Hunger Games”, seleccionó un look natural, acompañado de un peinado, desenfadado y muy sofisticado.

Los asistentes degustaron un extravagante menú que incluían s'mores, pudín de pan de masa fermentada al horno con chocolate, caramelo salado, manzana fresca, buñuelos de caldero con crema de whisky y azúcar de canela, o malvaviscos hechos en casa, detalló el portal TMZ.

Asimismo, los invitados pudieron elegir entre pasteles planos de batata, coles de Bruselas con yema de huevo curada, beignet de bacalao salado o panceta de cerdo ahumada con manzana en escabeche para aperitivos, antes de elegir pescado asado a la leña con hierbas y mantequilla con infusión de limón o pierna de res envejecida con salsa de forraje como plato principal, con guarniciones de zanahorias asadas, papas ahumadas y estofado de col, develó el mismo sitio.

Sobre los regalos, la actriz dio a escoger a sus invitados una lista que se encontraba en Amazon, la cual incluye desde un rodillo de $16 hasta un trapeador con conexión WiFi de $487.

"Planear una boda es muy emocionante, pero puede ser abrumador. Para cualquiera que necesite un poco de inspiración, pensé que sería divertido colaborar con Amazon para compartir algunos de mis artículos favoritos de la lista de deseos del registro", dijo la actriz a People. Y agregó: "Es muy fácil y puedes encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar”.

Jennifer Lawrence y su ahora esposo, Cooke Maroney, tuvieron su primer encuentro gracias a la amiga de la actriz, Laura Simpson. Y desde 2017 comenzaron una relación amorosa.

Anteriormente, la ganadora del Oscar había develado que no pensaba en el matrimonio, sin embargo, desde conoció a Cooke, todo cambió.

"Con Cooke fue muy orgánico. Antes de conocer a Cooke yo no estaba lista para casarme, pero en cuanto lo conocí me quería casar con él. Nos queríamos casar y comprometernos por completo, es mi mejor amigo y lo quiero atar legalmente a mi, y afortunadamente el papeleo para algo así existe, que es lo mejor. Encuentras a tu persona favorita en el planeta y le dices que no se puede ir, así que quería tomar esa oferta", dijo a tono de broma en el podcast Naked with Cat Sadler.