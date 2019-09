Sean Connery cumplió 89 años el 25 de agosto, pero recién esta semana se viralizó una foto de ese día en la que se ve al actor en pleno festejo. Recordemos que hace años que el intérprete del agente 007 decidió retirarse de la actuación y alejarse de los eventos públicos para no exponerse a los flashes

Connery, quien fue considerado como el mejor James Bond de todos los que se pusieron el traje del agente, ahora se dedica a jugar al golf en las Bahamas, lugar donde reside. La última vez que se lo vio públicamente fue en 2017 cuando fue captado por las cámaras con su esposa en la calle.

El actor había confirmado su retiro de la industria de manera irrevocable en 2006 cuando el American Film Institute le realizó una gala especial, donde se hizo un repaso de su extensa filmografía.

Si bien algunos directores siguieron ofreciéndole papeles, él siempre se negó. "No va a hacer otra película, le pregunté y dijo que no, que no quería. El negocio del cine lo retiró porque solo le ofrecían papeles de hombre viejo que no le interesaban", declaró su amigo Michael Caine en una entrevista con The Telegraph.

Así las cosas, Sean cumplió sus 89 años, feliz, entre amigos y con sus fans recordándolo desde las redes sociales.