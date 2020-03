El afamado actor y comediante Steve Martin decidió hacerle un regalo a su fanaticada en las redes sociales a través de un talento suyo menos conocido, el de la música.

Pero lo cierto es que el protagonista de películas como “The Three Amigos”, “Father of the Bride”, “The Jerk” y “Roxanne”, entre mucha otras cintas es un destacado músico. De hecho, aunque no ha ganado un Oscar ni un Globo de Oro sí tiene un Grammy el que recibió en el 2010 con el álbum "The Crow: New Songs for the Five-String Banjo" en la categoría de Best Bluegrass Album. Martin tiene su propia banda Steep Canyon Rangers, con la que también canta y ha recibido otros cuatro premios Grammy algunos por grabaciones de comedia.

Martin publicó en sus redes sociales un corto video en el que sin pronunciar una palabra comienza a tocar el banjo en el medio de unos árboles y vestido con una sudadera, pantalones de corre y gorra. La estrella solo escribió como en la publicación “Banjo balm” o “Bálsamo con banjo”.