William Little, el joven de Massachusetts que acusa al actor estadounidense Kevin Spacey de agresión sexual asegura que grabó lo sucedido y que el vídeo está en manos de la policía.

Según ha manifestado Little en la denuncia, los presuntos tocamientos a sus genitales, de los que fue víctima por parte del actor quedaron grabados en un vídeo que mandó vía Sanpchat a su novia.

La presunta agresión sexual se registró en julio del 2016, cuando el joven tenía 18 años, y trabajaba en el bar "Club Car" en la isla de Nantucket, al que acudió el actor.

Aunque su turno ya había terminado, decidió quedarse porque quería ver a Spacey, ya que lo admiraba y quería tomarse unas fotos con él, destaca en la demanda.

Así que después, no precisa la hora, se presentó ante el actor y comenzaron a ingerir alcohol, a pesar de que Little era menor, le dijo a Spacey que tenía 23 años, por lo que no había impedimento para que bebiera.

Pasado el tiempo, supuestamente Spacey lo invitó a su casa junto con otras personas, pero el joven rechazó la invitación, temiendo que el actor tratarís de seducirlo. Se quedaron en el bar, pero después, asegura Little que el artista le puso su mano sobre el pantalón y comenzó a tocarle sus genitales, reveló TMZ, sitio especializado en celebridades.

Indica que trató de evitarlo, pero que Spacey seguía. Así que intercambió mensajes con su novia, de la que no reveló su nombre, sobre lo que estaba pasando, incluso como no le creía le envió un vídeo por Snapchat, donde presuntamente se ve a Spacey meter la mano debajo del pantalón del joven y tocar sus genitales.

El joven dijo que el material está en manos de la policía.



Será el 7 de enero que Spacey, de 59 años, tenga que comparecer ante un tribunal de Nantucket donde es acusado de "agresión sexual con lesiones a una persona de más de 14 años".

Según los medios especializados, de encontrarse culpable, Spacey pasaría hasta cinco años en prisión.

El caso de William salió a la luz a finales del año pasado cuando su mamá, la periodista de Boston, Heather Unruh, dijo a los medios que el actor de "House of Cards" había toqueteado a su hijo.

Tras la presunta agresión sexual, Little regresó al día siguiente a trabajar y le contó lo sucedido al dueño.

La defensa de Spacey ha tratado de desestimar el vídeo como presunta prueba de la agresión, ya que aseguran en las imágenes no se ve el rostro de las personas involucradas, publicó el sitio TMZ.

Aunque esta no es la primera acusación contra Spacey, ya que el actor Anthony Rapp, fue el primero en revelar el presunto acoso sexual el que fue víctima por parte del actor.

Las revelaciones de Rapp se dieron a conocer en el marco del movimiento #Metoo, que surgió tras los escándalos contra el cineasta estadounidense Harvey Weinstein, que fue acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual.

Pero ese fue el comienzo de una serie de acusaciones contra actores y cineastas de Hollywood, entre los nombre que salieron a relucir, además de Spacey, fue el de James Franco.

El escándalo afectó demasiado a Spacey que provocó su salida de Netflix y de la famosa serie "House of Cards".