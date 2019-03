El cantante VíctorManuelle se encuentra confiado y con mucha fe de que su hermano Héctor Gustavo Ruiz pueda sobrellevar el tratamiento contra el cáncer de manera estable y con resultados positivos.

El “Sonero de la Juventud” reveló en enero la condición de salud por la que atraviesa su querido hermano y pidió oraciones para él y toda su familia a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

La voz de “Hay que poner el alma” junto a su familia se ha convertido en un apoyo directo y de cuidado para Héctor, quien fue uno de los principales cuidadores del fenecido padre del salsero, Víctor Ruiz cuando éste padecía Alzheimer. El progenitor del salsero falleció en enero de 2018.

“Dentro de su condición mi hermano está estable, no hay nada diferente que no sea que está recibiendo las quimioterapias y estamos esperando resultados para que vaya mejorando. Tenemos mucha fe en Papa Dios”, sostuvo el cantante a El Nuevo Día.

“Mi hermano está súper optimista y es él quien nos da fuerza a nosotros”, añadió el vocalista.

En cuanto a cómo el núcleo familiar ha afrontado la condición de su hermano, el artista afirmó que como de costumbre, prevalece la unión y la solidaridad.

“Gracias a Dios nosotros somos una familia muy unida y tenemos mucha fe en Dios. No hemos alterado nada que no sea lo que hacemos nosotros en enfermedad o no en enfermedad. Tenemos nuestro cariño, amor y siempre mantenernos juntos en cualquier situación. Estamos viviendo los días como Dios nos ha enseñado a vivir. Claro tenemos una preocupación normal como familia referente a la enfermedad. La carga la lleva Dios”’, aseguró el intérprete de “Si tú me besas”.

A nivel musical, el “Sonero de la Juventud” finaliza los detalles de su nuevo sencillo, que espera lanzar en mes y medio. Este domingo, Víctor Manuelle subirá por cuarta ocasión a la tarima del Día Nacional de la Zalsa en el estadio Hiram Bithorn.

El cantante de “Dile a ella” aclaró que los miles de salseros que asistan al evento masivo lo escucharían interpretando los temas populares de la orquesta de Don Perignon y La Puertorriqueña. Fue en esa agrupación que el sonero inici;o su carrera antes de lanzarse como solista. En la cita salsera Víctor Manuelle y Perignon van a presentar por primera vez el tema “Con mi salsa yo la mantengo”, número escrito hace 30 años por el sonero. El tema es parte de la nueva producción discográfica "Cultura y Sabor" del timbalero.