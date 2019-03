Tras un largo período de silencio, el cantante mexicano José José dio por primera vez una entrevista para hablar sobre su estado de salud y confirmó que estuvo hospitalizado en Miami, debido a problemas de neumonía y agua en el pulmón.

Fue a través del programa de entretenimiento "Ventaneando", de la cadena TV Azteca, que "El Príncipe de la Canción" dio unas breves declaraciones, luego de que circularan versiones de que el cantante lleva más de un mes hospitalizado debido a complicaciones en su salud.

"Estoy aquí con el doctor. Sí, pero ya pasó, ya me voy a mi casa", declaró el intérprete de "Gavilán o Paloma" con voz ronca y entrecortada.

"Estoy bien gracias a Dios", aseguró el intérprete de 71 años, aunque no precisó el tiempo que estuvo hospitalizado.

Al ser cuestionado que si tiene ganas de ver a sus hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa, el intérprete se limitó a responder que por el momento no viajará a México.

"No sé, por lo pronto no pienso ir a México. Primero son las obligaciones y yo no estoy dispuesto a dar entrevistas, gracias por llamar", concluyó la llamada el cantante mexicano.





Y es que esta es la primera vez que José José habla directamente con un medio de comunicación, después de que hace más de un año fuera traslado de México a Miami por su hija menor Sarita, para que siguiera un tratamiento médico, luego de haber sido operado de un tumor cancerígeno.

Fue en febrero del 2018, que Sarita decidió trasladar a su famoso padre a Miami, y desde ese entonces los hijos mayores del intérprete mexicano han señalado que no lo han podido ver.

Incluso José Joel, primogénito del cantante ha acusado a su hermana Sarita de tener "secuestrado" a su padre.

Versión que fue desmentida por el propio José José a través de un audio que compartió en su cuenta de Twitter.