El cantante Manny Manuel admitió que aunque siempre lo ha respetado como artista y valora sus aportaciones para Puerto Rico, llegó a cuestionar el hecho de que Ricky Martin exteriorizara en el 2010 que era homosexual.

Su cuestionamiento en aquel entonces fue basado en que para él, el ser humano no debería estar ventilando su orientación sexual, ya que “si los heterosexuales no andan con un sello en la frente”, por qué habría que hacerlo un artista. Una década después y tras el merenguero decir en el 2020 que era homosexual, Manny Manuel reconoció el por qué Ricky Martin lo hizo y le agradece que abrió una puerta a la equidad y al respeto sin importar la sexualidad de cada persona.

“Yo viví esa experiencia también y dije en mi mente (en el 2010), respeto su decisión, pero no hay por qué estar tampoco ventilando lo que uno es o deja de ser porque los heterosexuales no llevan un sello en la frente de ‘soy heterosexual’. Tampoco lo critiqué pero no tenía que estar con esa vaina, era innecesario, pero hoy entiendo el por qué lo hizo. Por que uno carga con una presión increíble y los tiempos han cambiado y Ricky abrió una puerta para demostrar que soy lo que soy y hay que respetarse”, dijo el cantante en una reveladora entrevista con Dreuxille Divine

PUBLICIDAD

En la conversación el artista compartió cómo han sido sus últimos meses en Orocovis, al regresar a la casa de su madre donde se crió. Manny Manuel retornó a su pueblo desde mediados del 2021 cuando en el Tribunal de Caguas se determinó que el artista podía continuar su tratamiento de rehabilitación ambulatorio intensivo desde el hogar de un familiar. Cruz Manuel Hernández Santiago, nombre de pila del exponente, se enfrentó a un proceso judicial luego de que en diciembre del 2020 estuviera involucrado en dos accidentes automovilísticos el mismo día por presuntamente conducir bajo estado de embriaguez. El llamado “rey de corazones” hizo una alegación de culpabilidad.

Desde entonces Manny Manuel ha podido retomar su carrera musical y ha proclamado ser un hombre que vive a plenitud junto a su familia y a los seres que ama.

“Ahora le estoy dando un valor a cada segundo de mi vida y a cada pausa que hay que hacer para respirar y valorar la vida”, indicó el artista.

El cantante sostuvo que el problema de las adicciones al alcohol o a cualquier otra cosa que cree dependencia es cuando “se te va de las manos y controla tu vida”.

Dreuxille compartió a su vez su proceso de adicciones, similar al de Manny Manuel en el pasado. Dijo que la clave para él fue buscar un “balance”. “Los puntos que me metí… estamos vivos de milagros”, dijo el transformista.

“Dios me ha perdonado la muerte de unas seis veces. La vida me ha perdonado la muerte. Ya mi mamá no me regañaba, lo que hacía era lloraba. No tengo a nadie de mis amigos, se han ido. El destino ha conspirado para que todo se vaya dando. Cuando abrí los ojos tengo a mi mamá abriendo la puerta del cuarto con una taza de café negro”, narró el merenguero.

PUBLICIDAD

La entrevista está publicada en su totalidad en el canal de YouTube de Dreuxille.