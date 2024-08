Actriz de “Star Wars” revela padecimiento de enfermedad autoinmune

En una nueva entrevista con Women’s Health, la actriz de 32 años dijo que se enteró de su trastorno autoinmune después de experimentar sofocones, fatiga, un ritmo cardíaco acelerado, pérdida de peso y temblores en las manos. “Pensé, ‘bueno, acabo de interpretar un papel muy estresante, seguro es por eso que me siento mal’”, dijo refiriéndose a que los síntomas los empezó a experimentar después de filmar la película “ Magpie ”.

Aunque la enfermedad de Graves no tiene cura , Ridley toma medicación a diario, lo que la hace sentir mejor, y tuvo que ponerse más estricta con su dieta y el ejercicio. “No soy súper estricta al respecto, pero en general reducir el gluten me hace sentir mejor ”, dijo durante la entrevista la actriz, que ha sido vegana desde hace años.

“Antes no me daba cuenta de lo mal que me sentía. Luego miré atrás y pensé: ‘¿Cómo hice todo así?’”, dijo reflexionando sobre los cambios que ha implementado y que la han llevado a sentirse mejor.