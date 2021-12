Miami, Florida - ¿Quién dijo que era petite? Si, con sus cinco pies y una pulgada de estatura, llega a un lugar y resulta imposible no voltear la mirada hacia ella. La energía le emana por cada poro de su menuda silueta. Su mirada verde es clara, penetrante y segura, y una de sus carcajadas es capaz de romper el hielo en cualquier circunstancia. Entonces, cuando conversas con ella, compruebas que es su inteligencia y profesionalismo lo que la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas y poderosas del mundo del entretenimiento latino e internacional.

El público puertorriqueño vio crecer a Adamari López en la pantalla chica, el teatro y el cine desde que tenía seis años de edad. Brilló tanto en la isla que, como suele pasar con nuestros grandes talentos, la reclamaron más allá de las costas borincanas.

Dejó huella y grabó su nombre en el competido mundo de la televisión mexicana, y desde que llegó a la televisión latina estadounidense no ha parado de trabajar como figura estelar. Hace dos semanas, la cadena Telemundo la seleccionó para que fuera su embajadora como jurado en el certamen Miss Universe, celebrado en Israel.

Ahora es una de las mujeres latinas más influyentes en el mundo de las redes sociales. Sus vídeos en TikTok se vuelven virales y cuenta con la respetable cifra de 6.7 millones de seguidores en Instagram.

Hay algo, y Adamari misma confiesa que no sabe explicar del todo, una especie de fuerza de atracción, que provoca que el público se sienta identificado con ella. Pero lo cierto es que la hemos visto enamorarse y desenamorarse, batallar con un mal tan terrible como el cáncer y lograr, contra muchos pronósticos, el sueño que más valoran muchísimas mujeres en el mundo, convertirse en madre.

Su vida es como la de millones de mujeres, solo que aderezada por el glamour de la fama, las luces, el maquillaje, los vestidos bellos y los tacones altos, los que colecciona.

En el 2021, Adamari no ha dejado de fascinar. La ruptura con Toni Costa, su pareja por los pasados diez años y con quien concibió a su hija Alaïa, fue como un terremoto en el mundo de las noticias de entretenimiento. Pero más cautivó la altura con la que ambos han manejado el asunto por amor a su retoño. Como si fuera poco, Adamari retomó con determinación el cuidado de su salud y bienestar físico para, a sus 50 años, verse y sentirse mejor que nunca.

Sobre todo esto conversamos con Adamari, en un viaje relámpago a Miami, y las confesiones no se hicieron esperar.

Cuentas con 6.7 millones de seguidores solo en Instagram y prácticamente todo lo que publicas se vuelve viral. ¿Cómo y cuándo cobraste conciencia sobre la importancia de las redes sociales para conectar con tu público?

La verdad es que antes que existieran las redes sociales ya tenía una conexión con el público a través de los medios tradicionales, por lo menos en mi país, Puerto Rico, donde me conocieron desde niña. La verdad es que yo no soy muy tecnológica y a veces siento que me arropa, pero lo he visto como una manera de expresar agradecimiento al público. Nunca tuve MySpace, y Facebook lo veo como un medio para comunicarme con mis amigos, aunque tengo un perfil abierto. Pero cuando llegó Instagram lo vi como algo para estar en contacto con el público.

¿Sigues una estrategia con tus publicaciones o lo ves como algo más orgánico?

Al principio, no lo vi de una manera tan consciente, sino para que el público viera un poco de lo que yo hacía en mi trabajo, pero se dio esa evolución a mostrar un poco más. Lo vi como una manera de apoderarme de lo que hacían los paparazzi. Pero sobre todo nace de un sentimiento de agradecimiento. Algunos me ven porque admiran mi trabajo y otros porque sienten afinidad con mi persona y mis experiencias. En ambos casos, solo puedo decir, gracias.

Se trata de una experiencia interactiva, distinta a que te vean en televisión. ¿Cómo se dio ese proceso de apoderarte de las redes sociales?

Primero abrí TikTok por recomedación de Rodner Figueroa, quien me instó a empezar a hacer vídeos espontáneos.

Tus vídeos son cada vez más sofisticados, con más edición, como los que publicaste durante tu estadía en Israel donde participaste como jurado de Miss Universe. ¿Tienes un equipo de apoyo?

El fotógrafo Kike Flores, quien es muy amigo mío, me planteó que empezáramos a grabar vídeos ya más planificados. Yo le dije, “no tengo tiempo para eso y no sé” pero él me apoya. Me parece divertidísimo. Hay cosas que a veces me limito porque no sé cómo la gente lo va a tomar. Como el video del filtro donde aparezco llorando, pero es una forma de reírme de mí misma porque la gente sabe que lloro con facilidad. Pero, a veces algo que uno puede pensar que resulta gracioso no es interpretado de esa manera o la gente lo interpreta de otro modo. Me pasó hace poco. Olga Tañón hizo un comentario y yo había grabado un vídeo con una canción de ella y lo había grabado dos semanas antes y la gente pensaba que era una respuesta a Olga Tañón y no tenía nada que ver.

Hay gente que opina que los medios de comunicación publicamos mucho contenido sobre ti, pero resulta que esos contenidos rompen récord de tráfico en la Internet y permanecen como las notas más leídas y compartidas por la audiencia, incluso por más de un día sin importar qué noticia surja. Y en la mayoría de las ocasiones son notas sobre lo que tú has publicado en tus redes. ¿A qué crees se debe esto?

(Sonríe) Yo no tengo la culpa de que los medios compartan lo que yo publico en mis redes. Yo no los llamo a ustedes para que compartan mi contenido. Mis palabras siempre van a ser de agradecimiento, pero a veces me sorprende la reacción de la gente, buena o mala, hacia asuntos relacionados con mi vida. Porque yo, fuera del glamour que pueda dar el aparecer en television, sigo siendo la misma muchacha, bueno, la misma mujer que creció en Humacao, que conocieron mis amigos en la escuela. Sigo siendo la misma persona que aprende de los momentos difíciles y que disfruta de los muchos hermosos momentos que he tenido en mi vida. Que fui buena hija y creo que soy buena madre. No sé si es por mi trabajo, mi forma de expresarme, de cómo le hablo a la gente, que sienten esa conexión conmigo y por eso reitero que solo siento agradecimiento. Lo valoro muchísimo, porque es lo que me ha colocado en la posición que estoy hoy.

Alaïa también tiene su cuenta en Instagram en la que ya casi alcanza el millón de seguidores. ¿Cómo manejan las redes sociales de Alaïa?

A ella le gusta. Yo no la pongo a hacer nada que ella no quiere hacer. Ella empezó en redes porque ella quiso. (pausa) No, porque nosotros quisimos. Toni y yo como papás, le creamos su cuenta de Instagram, y poníamos cosas de ella según iba creciendo. Y ella empezó a ver los vídeos de unos niños españoles que se llaman –y le pregunta a Alaïa- ¿Cómo se llaman? y Alaïa responde: “Mikel Tube y Leo Tube”, y abrió Alaïa Tube. Le tomamos vídeos de cosas que ella quiere y disfruta hacer como niña. Ella está cuando quiere. Y la invitamos a hacer fotos y si ella quiere lo hace y si no, no. Ella es una niña muy despierta, pero ha vivido en esto, (los medios de comunicación). Es lo que conoce. Sabe que mami sale en la tele y que la gente la reconoce en la calle. Lo ve como algo natural. Ella no es una niña tímida. Y le hemos enseñado que si no quiere no tiene que dar besos, pero que siempre salude a la gente mirando a los ojos.

Lo cierto es que Alaïa conquistó a todos los presentes en el estudio. Es una niña con mucha energía que ahora está haciendo una pirueta y al otro segundo se cambia de ropa y posa ante el lente como una modelo profesional, pero manteniendo su esencia infantil. Habla y lee en español e inglés fluidamente y nos hizo una demostración de todo lo que ha aprendido en las clases de taekwondo -ya es cinta amarilla- junto a su padre, y a Adamari, quien recientemente se unió a tomar clases.

¿Te has visto replicando la crianza que recibiste de tus padres?

(Abre los ojos y asiente) Constantemente. Creo que mis padres hicieron una labor muy bonita conmigo y con mis hermanos. De Alaïa, ojalá que ella pueda ser una versión aun mejor; mientras yo sumo nuevos elementos sobre cómo criar. Hablamos mucho. Ella sabe qué le gusta a mamá y qué no. Sabe pedir perdón si ve que hizo algo que molestó a mamá y que mamá le pide perdón si ha sido dura con ella. Lo más importante es que el ejemplo es más fuerte que la palabra. Ella sabe que ella puede hablar conmigo sobre cualquier cosa, que puedo escucharla y que puede confiar en mí, que soy su mamá y su amiga, que nadie va a querer lo mejor para ella más que yo; y hay mucha gente que quiere lo mejor para ella. Ella sabe que mamá y papá la quieren mucho.

El estreno del programa “Así se baila” por la cadena Telemundo, el cual fue un éxito de audiencia, surgió de una idea que planteaste a los ejecutivos de la estación. ¿Hay otros proyectos para el 2022?

Después de la experiencia de “Mira quién baila” en Univision, que fue donde conocí a Toni, cuando paso a Telemundo, el jefe pidió en un evento que diéramos ideas. Yo levanté la mano y sugerí un show de baile. En ese momento me explicaron que eso no estaba en los planes de la compañía. Pasaron nueve años y nace “Así se baila” y me invitan a formar parte del jurado. Para mí fue un sueño, una alegría. Luego nos preguntaron si los jueces podíamos bailar y yo estaba muy emocionada. Ya entonces había anunciado que estaba separada de Toni, pero surgió la idea de volver a bailar con él y de que Alaïa nos acompañara. Al principio ella tenía dudas, pero papá le explicó qué iba a hacer y la convenció. Fue una gran experiencia bailar juntos. Toni y yo habíamos bailado y Toni había bailado con Alaïa, pero nunca habíamos bailado juntos los tres.

Luego de ver que esa idea que planteaste fue un éxito, ¿te has visualizado adentrándote en el campo de la producción?

Me suena interesante. El mundo del espectáculo me gusta mucho. He trabajado en esto toda la vida y es lo que estudié, comunicaciones. Empecé una maestría en relaciones públicas y mi concentración fue en publicidad, aunque nunca ejercí en una agencia. Pero creo que todos estos conocimientos los he utilizado en mi carrera. Siempre que una está en un proyecto de actuación le surgen ideas sobre cómo uno haría algo. Quién sabe si en el futuro surge algo por esa línea.

¿Extrañas actuar?

Lo extraño. Cuando hice “La suerte de Ada” dentro del programa “Hoy día” como parte de una promoción con la serie “La suerte de Loli” grabé diez episodios y lo disfruté muchísimo. Me di cuenta lo que extrañaba actuar. Esa “venita” por actuar sigue ahí. Pero tendrían que ser proyectos cortos o series porque quiero tener tiempo para compartir con Alaïa. No me parece justo que, después de haberla deseado tanto, me pierda momentos importantes de esta etapa de su crecimiento. Ahora no la puedo llevar a la escuela porque tengo que estar al aire a las siete de la mañana, pero sí puedo pasar a buscarla y estar el resto del día con ella. Pero tengo mucho interés, mucho deseo de volver a actuar.

Precisamente, llevas muchos años en la industria del entretenimiento, primero, en Puerto Rico y, luego, en la televisión latina internacional ¿Cómo ves la evolución del rol de la mujer y su presencia en la industria de la televisión?

Llevo 44 años en la televisión.

Un poquito.

Poquito, ¿verdad? (ríe) Ciertamente, a la mujer se nos va dando el lugar que nos hemos ganado con trabajo duro. Es importante ver el realce de la mujer en todos los aspectos, como en la política y en los negocios. Aportamos conocimiento y queremos la misma oportunidad porque nos hemos preparado igual que los hombres. No es cuestión de que haya menos hombres y más mujeres, sino las mismas oportunidades, y la misma remuneración. Porque, cuando un hombre y una mujer van a la universidad para hacerse profesionales, tienen que tomar la misma cantidad de cursos para graduarse. Entonces ¿por qué a la mujer se le va a pagar menos?

Dentro de todo lo que has vivido este año, has sorprendido al público con tu transformación física. ¿Cuál ha sido tu motivación principal? ¿Cómo te mantienes motivada y enfocada?

Creo que retomé un poco a la Adamari más adolescente o sobre todo la de antes de que me diera el cáncer, que fue cuando comencé a ganar peso. Me hacía mucha falta. Necesitaba tener esa energía. Pero tomaba la determinación y volvía a caer en diferentes patrones que me llevaban a comer de manera desordenada, poco saludable. Y veía cómo Alaïa crecía y yo no tenía la energía suficiente para jugar con ella como, por ejemplo, su padre que como sabemos es muy atlético. Tenía que tomar la decisión, y me ayudó mucho que me invitaran a formar parte de WW (antes conocido como Weight Watchers). Comprendí que tenía que tomar una decisión y esforzarme. Acepté el reto y me dije tengo que hacer un compromiso serio, primero, porque quiero, y, segundo, porque hay una necesidad de demostrar que el plan funciona porque si no ¿por qué me contratarían? Empecé y baje como 10 libras, bien firme; pero llegó la pandemia y me desenfoqué un poco, hasta que volví. Me dije: “La niña necesita ver que su mamá está en buena condición”. Me volví a enfocar. Bajé porciones y dejé de tomar refrescos. Yo me tomaba de seis a siete refrescos al día empezando con el desayuno. Yo no tomo café, no fumo, no tomo alcohol, no uso drogas, pero el refresco era un vicio. Me tocó dejar el refresco por completo. A mí me encanta comer arroz, me encanta el pan. Ahora como arroz en porciones pequeñas, para sentir que comí, no para “jartarme” como decimos. Y empecé a hacer mucho ejercicio. Me ha tomado año y medio llegar al peso que tengo ahora y quiero perder al menos 4 libras más, para poder jugar.

La motivación fue tu niña, para sentirte con más energía.

Al principio, la motivación fue Alaïa. Ahora, la motivación soy yo misma. Antes era porque quería hacer cosas con ella y también porque no me gustaba verme con el peso que tenía. Ahora me veo y me siento como cuando era adolescente. Me gusta cómo me siento. Me gusta cómo me veo y la energía que tengo. Y también servir de inspiración a otras mujeres de que se puede hacer. Es un sacrificio. Requiere disciplina. Se pasa hambre, mucha hambre. Esto es un trabajo de todos los días, pero se puede lograr. Lo comparo con el alcoholismo. Es un día a la vez. Es decirme: “Hoy decido no comer todo lo que me quisiera comer”. Aunque también hay días en que no soy tan rigurosa.

Adamari López junto a su hija Alaïa Costa en entrevista exclusiva con El Nuevo Día. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Medió (Ramón "Tonito" Zayas)

Mucha gente te percibe como una persona fuerte, te ven salir airosa de muchos retos. Es lo que la gente admira de ti.

Pienso que mis papás tienen que ver mucho con mi manera de ser y como nos criaron a mí y a mis heramanos. Mi papá era un hombre de campo, trabajador, sencillo, que creció con un solo par de zapatos, que le gustaban las cosas simples de la vida y para quien la familia era la prioridad. Y vi en mi mamá a una mujer que no se achicaba por nada. Vi en ellos un ejemplo como espero que mi hija lo vea en mí. También tengo mucha fe en Dios. Pienso que hay muchas personas que han pasado experiencias más difíciles que yo en la vida, pero por alguna razón la gente se siente identificada con mi vida, con las cosas que me han pasado. Recuerdo que las primeras veces que fui a las caminatas de la Fundación Susan G. Komen la gente me abrazaba y yo les quería devolver mi agradecimiento. Quería de alguna manera aliviar el dolor de las pacientes y las sobrevivientes, darles fortaleza, pero cuando llegaba a mi casa comenzaba a llorar porque eran ellas las que me habían dado fuerza. Es el público el que me ha dado la fortaleza para no dejarme caer ante nada. También soy de buscarle el lado positivo a todo en la vida y eso también lo aprendí de mis padres. He tenido muchos momentos muy bonitos en mi vida, solo que a lo mejor los más duros han sido más públicos.

¿Te visualizas enamorada de nuevo?

Jmm... Creo que puedo ser feliz con o sin pareja. Hay muchas cosas por las que uno puede y debe enamorarse y hay momentos de los que uno debe enamorarse. Ahora estoy enamorada de mi hija. Estoy perdidamente enamorada de ella y creo que este va a ser el amor más grande que voy a tener. Todos los demás son complementarios y van después de ella. Pero no estoy cerrada a nada que me haga feliz en el momento en que llegue.

¿Cómo vas a pasar la Navidad?

La Navidad siempre es con Alaïa en casa. Es una tradición. Alaïa sabe que Santa llega a casa. Llegar a otro lugar y abrir los regalos no me parece. La Navidad es en casa y ya Año Nuevo se puede pasar en otro lugar. Ese día es de estar en pijama, de abrir regalos, de recibir a los sobrinos y las amistades muy cercanas.