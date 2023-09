La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López se lanza a una nueva aventura dentro del mundo empresarial, que había anhelado y que ayer por fin pudo compartir con sus seguidores a través de las redes sociales. Se trata de una colección que “tiene un pedacito de mi esencia y mi corazón”, según planteó.

“Desde el fondo de mi corazón ha llegado un día muy lindo y muy importante; un día que estaba deseando desde el fondo de mi corazón, algo que es parte de mi esencia. Dentro de esta carrera, de la actuación, uno a veces también quiere hacer muchos emprendimientos y destacarse en otras áreas, para seguir creciendo y evolucionando. Estaba deseosa de poder presentarles esta parte de empresaria que estaba desarrollando y que quería comunicarles. Es hoy el día en en que les cuento de este nuevo emprendimiento y que me encantaría que me acompañaran y que, una vez más, me regalen su cariño y su apoyo”, destacó la actriz, quien el pasado 7 de abril salió de Telemundo.

“Como empresaria, he sacado una línea de joyería que sé que les va a encantar. A mí me encantan las cosas lindas y delicadas, que tienen que ver conmigo, y tengo esta joyería para ustedes”, dijo mientras comenzó a mostrar diversos estilos de su línea “AxA”, que son en plata bañadas en oro, que van desde cadenas, pulseras y tobilleras, hasta hilos en rojo, teniendo como protagonista la figura del corazón, como colgantes.

Según explica, cada uno de los diversos estilos, han sido identificados con los nombres de las féminas, miembros de su familia, “gente que amo y atesoro”, y que todas comienzan con la letra “A”, así como ella y su hija Alaia. Por eso, algunos nombres incluyen: Azul, Amelie y Akua.

La joyería de esta figura de la televisión, que se especula que regresará a Univision, para ser parte de la nueva temporada de “Mira quién baila” en edición especial denominada “La revancha”, estará disponible a través de su página adamarilopez.net, plataforma en la que además tiene a la venta su libro “Amando”, y otros artículos.