Cada año, la revista People en Español anuncia una nueva edición de “Los más bellos”. Se trata de un listado que reúne a las personalidades más destacadas de habla hispana del mundo de la música, el cine y la televisión.

Este 2023, las estrellas elegidas para aparecer en la prestigiosa lista fueron divididas en cuatro categorías: #LosGuerreros, #LosEternos, #LosDuros y #LasAmazonas. Todos posaron y se expresaron inspirados en el sentimiento que mueve al mundo, “el amor”.

“Más que nunca el mundo necesita amor y en el 2023 nuestros ‘Los 50 más bellos’ lo celebran en todas sus facetas: amor a su arte y fans, amor a los suyos, amor a lo que los rodea, y sí, amor a sí mismos”, expresó People en Español a modo de introducción.

La edición de este año fue una especial. Además de ser encabezada por la cantante colombiana Shakira, quien habló de su regreso a Miami y a la soltería, y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, familia, amigos y fans, también juntó a dos de las figuras más queridas y respetadas de la televisión hispana: Adamari López y Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiquibaby”.

Desde esta mañana, ambas comunicadoras crearon expectativa entre sus seguidores tras anunciar que a las 5:00p.m. revelarían una información muy importante para ellas a través de Instagram Live. Muchos se adelantaron y especularon que se trataría de su regreso a la pantalla, tras sus inesperadas salidas del programa mañanero de Telemundo, “Hoy Día”.

Finalmente, cuando llegó la hora acordada, las también comadres y amigas se conectaron desde la residencia de la puertorriqueña. Las dos se mostraron relajadas, felices y cariñosas la una con la otra, como siempre.

“Cada cosa que hago con Chiqui me gusta, la disfruto mucho, me da mucho placer”, comenzó López. “Por eso no me sorprendió que nos hayan llamado juntas para formar parte de esta edición”, agregó con humildad.

Himonidis, por su parte, comentó que a ella sí le sorprendió la noticia porque es “Ada la que está acostumbrada a que la llamen”, dijo a modo de broma. Antes de conectarse con una de las representantes de People en Español, expresó que se sentía “honrada” por la distinción.

En la descripción de la categoría #LosGuerreros”, el medio estableció que aparecerían los artistas que “han librado titánicas batallas para ganarse sus lugares, para salir adelante, para aceptarse tal cual, para hacerse ver y oír y sobre todo respetar. Aplausos a todos por dar el ejemplo que todo se puede y hay vida para rato”.

“Adamari es un angelito que vino a mi vida a darme mucha felicidad”, manifestó Chiquibaby sobre la actriz y presentadora puertorriqueña en su entrevista con People en Español. Con el pasar de los años juntas en “Hoy Día”, la boricua se convirtió en su confidente cuando ella se sometió a fertilización in vitro para concebir a su hija, Capri Blu, de casi 2 años, de quien López es la madrina.

“Chiquibaby ha sido una de esas compañeras que se ha convertido en familia y en una persona muy especial en mi vida”, añadió la actriz sobre su gran amiga de 42 años. “Me río y me divierto mucho con ella”, confesó sobre la presentadora mexicana, quien a su vez fue su paño de lágrimas durante su separación de Toni Costa, el padre de su hija Alaïa, de 8 años. “Lo más bello en mi vida es mi hija, mi familia, mis amigos y la gente que me rodea”, expuso. “Estoy viviendo nuevas oportunidades, con mucho crecimiento y aprendizaje”, puntualizó.

Tras la salida de las presentadoras del programa matutino “Hoy Día”, los videos que las amigas comparten en sus redes sociales mantienen a sus fanáticos con ganas de ver más. Ambas no descartan regresar a la televisión, aunque por el momento se mantienen ocupadas con sus respectivos proyectos profesionales, sociales y familiares.