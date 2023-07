A casi tres meses de haber salido de la pantalla chica de Telemudo, Adamari López admite que “me hace falta trabajar”, ya que se describe como “una mujer de trabajo”.

Así lo reconoció en entrevista con la reportera puertorriqueña Lourdes del Río en su más reciente Podcast “En Positivo” en la plataforma YouTube. En una amena conversación entre ambas boricuas, sobrevivientes de cáncer de seno, la presentadora y actriz reveló que aunque se encuentra disfrutando de un extenso descanso que le ha permitido estar más tiempo con su hija Alaïa, regresar a un trabajo fijo es una acción que ponderaría a partir de agosto, tras unas extensas vacaciones en Europa y en Estados Unidos.

López culminó en abril de este año su trabajo en la televisión al salir del programa “Hoy día” de Telemundo, tras laborar en el espacio por más de una década.

“Estoy aprovechado ese tiempo ahora y lo estoy disfrutando. Ella se va con papá y yo me voy con ella la otra mitad del verano antes de que empiece el curso escolar. Después de ahí es que voy a pensar qué es lo que quiero y debo hacer. Definitivamente a mí me gusta mi trabajo y no me veo mucho tiempo sin trabajar porque lo disfruto. Me hace falta trabajar, no soy de esas que dicen me quiero quedar todo el tiempo descansando”, reveló la actriz de 52 años que en la actualidad disfruta de unas vacaciones, en Europa por tres semanas junto a un grupo de amigos en los que se encuentra Karla Monroig y Johnny Lozada, entre otros boricuas.

“He estado trabajando por los últimos 11 años como conductora en la televisión y ha venido esta pausa que me ha venido muy bien porque tengo tiempo para pasar con Alaïa. Ese tiempo a lo mejor se lo había robado un poco porque mis mañanas estaban destinadas a levantar a la gente, informarlos y divertirlos. Eso me robaba parte del tiempo de llevarla a la escuela y de hacer algunas cosas que ella hacía en la mañana. Ahora las he podido hacer con ella”, añadió al explicar como era su tiempo mientras laboraba en la televisión.

López comentó que desde que se hizo pública su salida de la televisión hubo acercamientos inmediatos de ofertas laborales, pero se dio el espacio necesario para el descanso, ya que “necesitaba revaluar que es lo que quiero de ahora en adelante para escoger sabiamente”.

“Quiero dedicarme este mes y medio para desconectarme. Quiero dedicarme este tiempo para mí, mientras Alaïa está con su papá (Toni Costa) y después voy a estar otras semanas con ella de vacaciones y de ahí es que lo voy a dedicar cabeza. (Evaluar) cuáles son los proyectos que me han llamado y estoy evaluando todo. Soy una mujer de trabajo y me gusta. A lo mejor este es el momento de lo que la gente ha deseado, que es hacer un proyecto dramático, una serie, una novela … no estoy cerrada a nada. Voy a ver lo que hay sobre la mesa, que no le robe tiempo a ella y que me guste”, dijo la presentadora, quien lleva 43 años en los medios de comunicación.

“Soy rencorosa”

Entre las revelaciones que López reconoció ser una persona rencorosa que aunque cree en el perdón se la hace difícil olvidar. Confesó que trabaja para mejorar esa faceta personal y que, en cambio, vive agradeciendo toda la solidaridad y ayuda que ha recibido a través del tiempo. Ambas comunicadoras sociales hablaron sobre su deseo de ayudar a otras mujeres pacientes de cáncer con sus testimonios y López abundó sobre la importancia de que Alaïa tenga tiempo igual con su padre para el desarrollo de una relación saludable entre padre e hija.