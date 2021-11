Luego de que a principios del pasado mes de octubre diera a conocer que se encuentra embarazada, la modelo, empresaria y exMiss Universe Puerto Rico Alba Reyes mostró su abultado vientre por primera vez, en una foto en la que aparece en la playa luciendo un bikini. La imagen está acompañada por el texto: “First official #babybump photo!”

Según Reyes ya había comentado, la criatura, según manifestó a través de las redes sociales, llegará el próximo año.

“Y así nada más… un latido te cambia la vida. Mi bebé arcoíris llega en 2022″, lee el mensaje de la Miss Universe Puerto Rico 2004, que compartió junto a un sonograma y que confirmó a El Nuevo Día por mensaje de texto. El escrito también aparece en inglés.

Se conocen como “bebés arcoíris” a aquellos que nacen tras la pérdida de un hijo anterior, es decir, después de una muerte gestacional o perinatal. En 2006, luego de concluir su participación en los concursos de belleza, la cidreña se casó con el ingeniero Joseph Vergara y quedó embarazada pero perdió su bebé cuando se encontraba en los últimos meses de gestación. En 2011 anunció su divorcio.

Precisamente, el pasado mes de abril la exreina de belleza conmovió con un escrito dedicado a su hija, quien cumpliría 15 años.

“Querida Arietty: Hoy el cielo se viste de fiesta para celebrar tus 15 años, y acá mamá te lo celebra como si estuvieras conmigo porque sé que lo estás. Como todos los años me pregunto si habrías querido fiesta con trajes y globos, o si serias como yo y habrías preferido un fin de semana en la playa o un viaje. Lo que no me cabe la menor duda es que habría hecho lo que fuese para hacerte feliz. Hoy, son los 15 años de conocer lo que se siente ser madre y amarte con todo mi corazón, de extrañarte todos los días aunque nunca te haya podido tener en mis brazos con vida. Te pienso cada día, e imagino lo distinta que sería mi vida contigo”, lee parte del mensaje que publicó junto a varias fotografías en sus cuentas sociales.

Nada se sabía de la vida amorosa de la empresaria hasta el 2 de julio del año pasado, cuando publicó una fotografía acompañada de una persona que la abrazaba y besaba en la mejilla.