Todo comenzó a la edad de 18 años cuando –recién graduado de escuela superior- se subió a los escenarios para realizar “shows” de comedia en vivo. Le fue bien y los contratos comenzaron a llegar. Desde entonces, sin saber todas las oportunidades que se avecinaban, Alejandro Gil Santiago hizo “click” con el público que lo ha seguido durante toda su trayectoria.

“Vengo de cuando los ‘stand-ups’ eran ‘under’. Había un sitio que se llamaba ‘Sampler’ donde eran muy pocos los comediantes que se presentaban, pero esa era mi casa. Hasta que un día sale la convocatoria de la competencia ‘Objetivo Club Sunshine’ y gracias a la motivación de mi papá ingresé”, relató Santiago, quien desde siempre quiso desempeñarse como publicista y relacionista.

Una vez dentro de la competencia –que originalmente prometía como premio $1,000 en efectivo y una estadía en un parador- se enfrentó a competidores como Danilo Beauchamp. Con cada actuación, de forma innata, este apasionado de la risa iba abriéndose paso en la televisión y en el hogar de todos los seguidores del programa de Wapa TV.

“Honestamente yo estaba compitiendo porque necesitaba un título que me catapultara. Para mi sorpresa gané el concurso y el verdadero premio era un trabajo en ‘Club Sunshine’. Ahí mi vida cambió”, dijo el comediante quien todavía labora en el canal desde “El Remix”.

Su propósito de vida es hacer reír

Mientras Puerto Rico comenzaba a disfrutar de personajes como “El Boris” y “Mr. Rash”, Santiago fundó su compañía de comedias en vivo y obras teatrales. Estaba –y continúa- dispuesto a hacer lo que sea necesario para llevar alegría desde cualquier plataforma, sostuvo.

Sobre cómo o dónde aprendió a hacer comedia, el artista aseguró que es algo que lleva en la sangre y, en parte, se trata de una herencia familiar.

“Vengo de una familia que es bien graciosa. Desde chamaco, hacer reír ha sido mi método de defensa. Si tenía problemas con alguien intentaba hacerle un chiste para suavizar la situación. Tampoco es que era un payaso. De hecho, era bastante inteligente y destacado en la escuela”, describió.

Feliz de regresar a “El Remix”

Al igual que muchas producciones, “El Remix” de Wapa TV tuvo que cancelar sus transmisiones en vivo durante la pandemia para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, desde el pasado miércoles, 15 de julio, el “show” reanudó sus grabaciones en el estudio.

“Esta pausa fue eterna”, expresó Santiago. “Volver me tiene pompia’o porque mis compañeros no son solo eso, también son mis amigos e ir a ‘El Remix’ para mí significa ir a vacilar con mis panas”, detalló.

El amigo inseparable del también comediante Francis Rosas admitió que tanto él como sus compañeros se encontraban “desesperados” por volver a producir el “show” y el anuncio del regreso en vivo les mostró esa luz al final del túnel que no alcanzaban ver.

“Regresamos con más fuerzas. Ante la situación de salud nosotros también nos hemos reinventado con grabaciones en exteriores e integrando otras tecnologías que nos están llevando a hacer cosas bien chéveres. No se lo pueden perder”, invitó.

Se quiere presentar tal como es

Si algo caracteriza al también empresario es lo activo que se mantiene en las redes sociales a pesar de las múltiples facetas que desempeña al día. La explicación es solo una: “quiero mostrarme tal como soy”.

Según contó, antes de abrir sus cuentas de Facebook, Instagram y YouTube, muchos de sus seguidores acostumbran a compararlo con “El Boris”. Esto hizo que Santiago reaccionara y buscara alternativas para mostrarle a los demás su lado íntimo y familiar.

“En lo único que me parezco a El Boris es en lo gritón, acostumbro a hablar alto. Le meto mucho tiempo a las redes sociales porque quería que vieran que soy igual que los demás: que me gusta pasarla bien, dedicarle tiempo a mi familia y amistades y que no me gusta janguear solo. Me gusta salir a comer y beber con mi gente y encima de eso, que la pasen bien”, precisó.

La Casita Guavate

Salir de las cámaras de Wapa TV no fue el único reto al que Santiago tuvo que enfrentarse durante la emergencia sanitaria mundial. También tuvo que lidiar con la búsqueda de estrategias para mantener a flote su recién inaugurado restaurante, Casita Guavate, en Cayey.

“Casita Guavate es un concepto de chinchorreo pero ‘cool’. Cogimos una casita, la habilitamos y la reconstruimos pensando en un ‘spot’ para tomar fotos y subirlas a Instagram. Usualmente uno va a este tipo de negocios y no se ven lo suficientemente vistosos como para tomar fotos y postearlas en las redes. Aquí, hasta las luces están ubicadas estratégicamente para que logres buenas publicaciones”, describió.

El menú fue pensado en los “millennials” que gustan disfrutar de la comida típica, pero creativa. Sobre los platos más destacados, el “foodie” resaltó los macarrones con queso y lechón de Guavate o con carne ahumada. También hay alternativas para los veganos como, por ejemplo, las alcapurrias.

“También nos caracterizamos por la carne frita en salsa de guayaba y nuestros famosos mojitos”, dijo con orgullo.

Desde joven, según detalló, Santiago ha sentido cierta fascinación por el empresaismo. Esto lo ha llevado a ser propietario y/o socio de diversos negocios desde boletería hasta una compañía de plomería. También estuvo al borde de abrir un hogar de envejecientes, idea que no descarta.