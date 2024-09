Aleska Génesis tras boda de Nicky Jam: “Le deseo lo mejor”

“Me refería a que si yo volvía con él ya no era en tema de ser un noviazgo porque ya nosotros pasamos esa etapa , si volvíamos ya era para entrar a otro nivel que era de casarnos, tener hijos... en tal caso de, cosa que no sucedió porque cada uno tomó su vida y su rumbo y aún así mantuvimos una muy bonita amistad”, afirmó Aleska.

“Si yo soy feliz en una relación, yo no puedo ser egoísta y no desearle felicidad a una persona que me dio tanto y que me enseñó tanto”, concluyó.