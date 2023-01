“Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar”, es una forma de decir que si algo extraordinario, bueno o malo, ya ocurrió, seguramente no volverá a pasar.

El caso de Amanda Rivera desmiente lo anterior. En febrero del 2023, la actriz de 27 años caracterizará –por segunda vez- al personaje del musical “West Side Story” que le cambió la vida: “María”.

La producción de Ender Vega y BAS Entertainment, Rivera la describió como una “especial”. “A mí me encantó el personaje de ‘María’. Siento que es un personaje subestimado pero es ambiciosa, determinada, soñadora y muy madura para ser tan joven”, agregó quien también se ha destacado en otras producciones en Estados Unidos como “The Sound of Music” y “Evita”.

Aunque se siente orgullosa de haber formado parte de la producción de Ernest Segarra, en Texas, la egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP) aseguró que la versión dirigida por Marcos Santana será más auténtica al contar con un elenco 100% boricua. La actriz expuso que, aunque la mayoría de los latinos comparten ciertas características, nadie mejor que los talentos de la isla para contar la historia que explora la rivalidad entre dos pandillas callejeras en guerra: “Los American Jets” y los “Puerto Rican Sharks”.

En esta ocasión, Rivera compartirá escena con grandes colegas y amigos. Este es otro de los detalles que la tiene emocionada y ansiosa porque el calendario marque el 10 de febrero de 2023.

“He tenido la dicha de trabajar con varios, con Luis Obed Velázquez, que va a ser de ‘Riff’, recientemente hicimos el musical ‘Cuatro’, que fue comisionado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Con Ana Isabelle hice ‘In The Heights’ con BAS Entertainment también el año pasado, con Braulio Castillo hace muchos años también colaboré en una producción de Teatro Repertorio de la IUPI. Va a ser bien chévere y sé que la dinámica que se va a dar de los Sharks va a ser natural”, dijo con emoción.

Asimismo, con esta producción, que será dedicada a la actriz, cantante y bailarina puertorriqueña Rita Moreno, la joven intérprete tendrá la oportunidad de actuar junto a otros talentos por primera vez. Kedward Avilés, quien le dará vida a “Tony”, es uno de ellos.

Aunque admitió que lo conoció por primera vez en la audición de “West Side Story”, Rivera comentó que sí ha seguido la carrera de quien será su enamorado en el musical. Con la trayectoria artística del tenor, agregó, es suficiente para saber que llevarán la historia a otro nivel.

“Fue muy emocionante verlo allí (en la audición). Es muy talentoso”, afirmó.

Como para cualquier amante de las artes escénicas, “West Side Story” es una obra importante en la formación de la intérprete. Asimismo, para quien creció tocando el violín, de alguna forma, supone seguir los pasos de Moreno, una figura que admira y respeta.

“Creo que toda artista puertorriqueña tiene ese sueño y esa esperanza de poder lograrlo como ella lo hizo. ‘West Side Story’ siempre fue parte de mi vida. Recuerdo que la veía todo el tiempo con mi mamá, hacíamos los bailes juntas, la música es preciosa y hacerlo ahora, nuevamente, en mi isla, va a ser algo completamente diferente. Se siente como si lo estuviera haciendo por primera vez”, sostuvo.

Retomar el papel de “María” no ha sido un reto para Rivera, pues tiene frescas en su memoria las canciones y algunas de las líneas que le corresponden. Aun así, la actriz estableció que no se confía de esto y mira el proyecto como si lo estuviera desempeñando por primera vez.

“Por lo menos la música ha sido algo que sí he estado repasando desde ya. Primero, que son canciones que ya uno se sabe al ser algo icónico. Siento que las experiencias que he tenido este año me han enriquecido mucho vocalmente y tal vez no ha sido tan retante retomar la música, pero lo estoy tomando desde cero, así hay cosas que puedo pulir mejor”, enfatizó.

Teatro musical donde sea

La artista, quien a su corta edad ha hecho mucho más de lo que alguna vez imaginó, se describió afortunada por todas las oportunidades que ha recibido en su isla. Sin embargo, no le cierra las puertas a establecerse en cualquier otro país.

“Obviamente amo mi isla como cualquier otro puertorriqueño, pero estoy abierta a lo que me traiga la vida. Si siguen surgiendo oportunidades afuera y pienso que serán enriquecedoras para mí, las tomaré. Igual que si siguen surgiendo buenas oportunidades acá, y que pueda hacerlo en mi isla, pues sin pensarlo dos veces también lo hago. Poder hacer lo que amo, teatro musical, en donde sea que sea, estaré agradecida”, exteriorizó.

La intérprete, que a nivel local se ha destacado en producciones como “Les Misérables” y “Beauty and the Beast” fue enfática en que Puerto Rico sí tiene oportunidades. En esa línea, compartió algunas de las destrezas que, según ella, le han resultado en la industria.

“La carrera es sumamente difícil. Es una carrera que uno siempre tiene que estar un paso más adelante de todo, uno tiene que siempre estar buscando oportunidades, haciendo conexiones, pero sobre todo pienso que una cualidad que definitivamente me ha ayudado a salir a flote es la disciplina. Por más talento que tenga una persona, si no eres una persona disciplinada, que no tiene estructura, que no hace su trabajo como debe ser, nadie va a querer trabajar contigo”, dijo.