Si bien a principios de año trascendió que Andrea de Castro y el hijo del artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee llamado Jeremy Ayala mantenían una relación amorosa, hoy la reconocida hija del exsenador Jorge De Castro Font publicó una imagen para felicitar a su amado, a quien llamó “el rey de la casa” en la que aparecen vestidos de novios.

Según reveló una fuente allegada, la pareja se casó por lo civil el pasado 8 de marzo en Puerto Rico y luego viajó a Miami, en donde se hicieron fotos en las que Andrea lució diversos vestidos de novia para así guardar el recuerdo del momento en que decidieron unir sus vidas.

Asimismo, se supo que posteriormente se fueron de luna de miel a Tulum, en México. Aseguran que la pareja se encuentra muy feliz y que han preferido mantener los detalles de su relación fuera del ojo público para vivirla a planitud y enfocarse en sus respectivos trabajos, Jeremy como productor musical y Andrea con su agencia de publicidad y mercadeo digital.

La dueña de De Castro Media compartió la foto de boda, en la que aparecen sonrientes, con el siguiente mensaje de felicitación: “Feliz cumpleaños amor mío, que tu sonrisa siempre complemente la mía y cumplas muchos más. No te digo más porque el resto tú lo sabes, te amo con locura. Feliz día al Rey de la casa”.

Asimismo, De Castro publicó en sus historias un video en honor a Jeremy, de diversos momentos compartidos y en el que al final salen los dos observándose vestidos de novios.

La joven pareja lleva varias semanas publicando esporádicamente fotos compartiendo juntos en las que se expresan su amor, confirmando así que sostenían una relación amorosa, que comenzó a mediados de verano del año pasado.

Tan reciente como hace cuatro días, Andrea hizo la siguiente publicación: “La dicha de que me ames jamás se comparará con poder pasar mis días con alguien que me conoce, que sabe como soy y no me pide que cambie absolutamente nada de mi. Ser yo contigo es la definición más linda de la palabra amor, te amo infinito”, reza el post a través de su cuenta de Instagram.

Por otra parte, el hijo de la estrella de reguetón, hace poco más de tres meses publicó en su cuenta una foto acompañado de Andrea con el siguiente mensaje: “Agradecido por todas la cosas que has hecho por mi. La única persona que me saca una sonrisa cuando estoy molesto”.