Desde que se anunció que los periodistas y talentos de WKAQ 580 AM harían la comedia “Dime que sí”, inspirada, en la relación sentimental de Rubén Sánchez y Veronique Abreu Tañón, al profesor Ángel Rosa le hacen una misma pregunta: ¿cómo es que decidió y aceptó participar en la producción teatral?

Para muchos su integración puede resultar inusual, ya que su rostro es conocido como analista político, comentarista radial y televisivo y exlegislador. La comedia y la actuación es distante a su campo laboral como profesor universitario y analista de situaciones políticas y sociales del país.

Su respuesta a quienes dudan de su participación va de la mano con la petición que le hizo el exdirector de WKAQ 580 AM, Javier Cosme quien escribió la pieza teatral y convocó a los talentos de la emisora radial y figuras públicas a participar en la comedia que se presentará en el Centro de Bellas Artes de Caguas el sábado, 30 de julio a las 8:00 p.m. La segunda función será el domingo, 31 de julio, a las 4:00 p.m.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo me hace la misma pregunta. Javier Cosme que fue mi jefe en la emisora y además es mi amigo me presentó el libreto y me preguntó si quería participar. Le dije mándame el libreto y cuando lo vea te digo. Al leer el libreto interpreto que el personaje soy yo y que no está desnaturalizado de alguna manera. Es básicamente una representación en teatro de lo que hago en la estación obviamente adaptado al libreto que se está contando. Eso ni afecta ni desnaturaliza la labor que hago en los medios de comunicación”, explicó Rosa, quien nunca ha hecho teatro, más allá de alguna participación en una obra escolar.

“A la gente lo más que le preocupa es que yo vaya a estar en un chisme de farándula y me dicen: ‘¿cómo se ha metido en eso?, una persona tan seria’. Esa proyección de que uno es serio es contraria a la realidad porque soy una persona común y corriente que también me río y me divierto. Tengo mi sentido de humor. Cuando le explicó que es una buena manera de pasar un buen rato y hacer algo diferente, la gente lo entiende muy bien”, añadió el analista político sobre la recepción de las personas al verlo en la calle.

El exlegislador es consciente que pueden haber críticas, pero es por ello que aclara que él no es actor y que respeta y valora la profesión. Todos los que participan de la comedia reconocen que el hecho de que se su debut teatral no se trata de usurpar posiciones actorales, cuando ninguno se dedica a la actuación.

PUBLICIDAD

“No me causa problema porque el libreto es lo que yo hago todos los días. Mi participación simplemente es una aparición y nunca lo había hecho. Obvio no soy actor. La parte de memorizar era el reto y la verdad es que es lo que he hecho a nivel académico. En mi vida ha sido fundamental la memoria, por lo que en la medida en que repetí las partes del libreto fui el primero en aprenderme las líneas. Tampoco es que tengo el peso del libreto”, sostuvo el analista que se enteró de la relación de Sánchez y Abreu Tañón cuando la misma se empezaba a hacer pública por la misma audiencia radial.

La pieza teatral estará codirigida por el maestro del teatro, Moncho Conde, director de la compañía El Gran Quince y la colombiana Ana Milena Lucumi, quien desarrolló una extensa carrera en las artes escénicas en su natal Cali, Colombia.

Además de Sánchez y Abreu Tañón como protagonista en la historia de amor, se unen los talentos de la emisora, Janet Pérez Brito, Rafael “Golo” Cruz y el representante Georgie Navarro.

La comedia cuenta con la participación especial del primer actor Raúl Carbonell, hijo, en su personaje de Papo Swing.