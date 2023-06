No es la primera vez que el cantante urbano Anuel AA utiliza algún espectáculo multitudinario o alguna de sus plataformas para captar la atención de sus seguidores y, de una vez, llevarle un mensaje a quien fuera su expareja, la también cantante urbana Karol G.

Aquí no entra en discusión si, en efecto, la intérprete colombiana tiene una relación sentimental con el cantante Feid, que es lo que se dice hace unos meses, aunque ninguno lo ha confirmado, sino que el trapero insiste en llevar un comportamiento que promueve y ensalza la violencia machista, señala la doctora Thalía Cuadrado, psicoterapeuta, en entrevista con El Nuevo Día.

Lo más reciente fue llevar una camiseta con el mensaje: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía” al interpretar una canción la noche del jueves en los Premios Tu Música Urbano 2023. En otra ocasión, mientras promocionaba su sencillo “Mejor que yo”, fue más directo y etiquetó a la intérprete de “Provenza” junto al mensaje “Te la dedico, bebé”.

PUBLICIDAD

Así como estas, ha realizado algunas más en otras presentaciones, lo que para muchos puede ser su plan de reconquistar a la cantante de “Mañana será bonito”. Esto suele ser aplaudido por muchos fanáticos y hasta simpático, sin ver la gravedad de los mensajes que lleva en su camiseta.

“En términos de nosotros como sociedad, estamos de muchas formas dándole voz y aprobando unos comportamientos que, por otro lado, estamos diciendo que no deben ser adecuados. Si atamos esto a la violencia contra la mujer, algunos entienden que solo se trata de abuso y maltrato físico, cuando la realidad es que la violencia se da de múltiples maneras, incluyendo también escritos, canciones, presentaciones y muchísimas cosas. Ahora bien, ¿cómo nosotros como sociedad participamos y estamos promoviendo la misma cosa que queremos erradicar en nuestra sociedad? En esa posición es que el cantante nos ubica con ese comportamiento”, explicó Cuadrado.

De acuerdo con la experta en la conducta humana, en este caso, hay quienes justifican su comportamiento porque no se trata de “Juan del Pueblo”, sino de un cantante popular con el que simpatizan.

“Cuando está sobre el escenario está en su salsa, ahí es que siente que está en su lugar de poder, y lo usa para, de alguna manera, mandar un mensaje a esta persona con la que ya no está, de que no importa lo que ella haga, él está presente y él es quien domina su vida. Busca la manera de hacerse visible en la vida de una persona que ya no está él, pero le deja saber que tiene el poder de estar presente, de agredirla de alguna manera, y ser ‘exitoso’ con eso”, añadió la doctora Cuadrado.

PUBLICIDAD

Hay quienes plantean que puede tratarse de una estrategia publicitaria por parte del nuevo equipo de manejo del trapero. Sin embargo, la psicoterapeuta, aparte de tacharlo de un comportamiento superinmaduro, aclara que en el mercadeo no todo es apropiado.

“En el querer hacer publicidad de algo, caemos en el mismo sitio, en las cosas que la sociedad condena. Eso se hace constantemente, pero no todo se vale en la publicidad. Además, si él está usando esto como una estrategia, ¿qué tan débil se siente él cuando tiene que usarla a ella como estrategia publicitaria?”, cuestionó.

Desde su perspectiva como psicoterapeuta, no cree que haya mucho amor propio ni mucho respeto hacia su propia persona o hacia la relación que tuvo con la cantante.

“Las relaciones entre estos personajes muchas veces se hacen tan públicas, que pierden el poder del control. Los mensajes o indirectas que suele enviar dejan entrever como si ella no pudiera estar con nadie, solo con él. Eso es lo mismo que gritan esos seres que matan a las mujeres, que ven a la mujer como propiedad, y se lo está diciendo al mundo”, añadió.

Del mismo modo, señaló su preocupación con el impacto social, en que estos tipos de comportamientos no tiren por el suelo todos los esfuerzos de diversos sectores en orientar, aclarar e inculcar lo que son las relaciones saludables, para romper ciclos de violencia de género y la protección hacia la mujer.

“Ese daño es el que me preocupa, por el impacto que va a tener en esas nuevas generaciones que le siguen. En vez de ellos usar su propio poder para mejorar la situación, usan su presencia y popularidad para enterrar la situación y quitarle poder a ese femenino”, concluyó.