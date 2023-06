El Palacio Plaza del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también conocido como Área Este, acogerá por cuarto año consecutivo la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbano. Aunque no será hasta este jueves, a las 7:00 p.m., que la audiencia de Telemundo podrá ser testigo de todo el “flow”, “blinblineo” y “sandungueo” que distingue esta entrega de galardones, el montaje comenzó hace días.

Mientras en el interior del “Choliseo”, una de las mejores arenas de entretenimiento del mundo, se realizaban pruebas de sonido y ensayos de presentaciones como la de Jay Wheeler y su esposa, Zhamira Zambrano, El Nuevo Día tuvo acceso al espacio destinado para el desfile de estrellas. Bajo un cielo resplandeciente y ante la mirada de algunos curiosos, la producción trabajaba sin detenerse en el diseño y distribución de la pasarela.

Allí, también, en exclusiva, este medio conversó con el trío de presentadores de la alfombra roja. Se trata de la modelo puertorriqueña y ganadora de “La casa de los famosos 3″, Madison Anderson Berríos; el periodista y diseñador de moda venezolano, Rodner Figueroa y la animadora y modelo boricua Gil Marie López.

Después de saludarse y “ponerse al día” en cuestión de segundos, la química entre los tres anfitriones fluyó de forma natural y espontánea, como si trabajaran juntos desde mucho antes. Emocionados, felices y agradecidos con la cadena de televisión hispana, Sora & Company, y Mr. & Mrs. Entertainment, los comunicadores aseguraron que están listos para llegar a millones de hogares de Latinoamérica y Estados Unidos desde la “Capital del Reguetón”.

“Estamos felices porque esta es la cuarta edición. Yo repito la alfombra con mi queridísimo Rodner, es un privilegio para mí. La química (del año pasado) fue espectacular y esta vez se triplica porque nos acompaña Madison, que es una chulería de mujer. Así que vamos a pasarla divino. Esa es una promesa que tenemos con el público”, expresó la copresentadora del programa vespertino de Telemundo, “Día a día”.

Anderson Berríos y Figueroa, recién bajados de un avión, no dejaban pasar ni un segundo para resaltar el clima de la isla. La intérprete de “Show Me How”, se describió “bendecida” de conducir por primera vez la alfombra roja de la entrega de estos premios cuyo objetivo es reconocer a los artistas que trascendieron e impulsaron el éxito de la música urbana latina en todo el mundo.

El experto en moda, por su parte, exteriorizó los sentimientos que lo embargaban. “Yo estoy feliz de estar entre mujeres bellas y puertorriqueñas. Aparte de eso, me siento en casa, me encanta la idea de regresar a la televisión, en una alfombra roja, pero siendo absolutamente independiente. Eso para mí es un sueño hecho realidad, y aquí en Puerto Rico, mejor”.

Hace exactamente medio año, en noviembre de 2022, el experto de la moda concluyó su etapa laboral con Telemundo. Desde entonces, quien también ha trabajado para la cadena Univision, se ha enfocado en proyectos personales como su línea de ropa y su café 5Gotas.

“Acepté la invitación, primero, porque en Puerto Rico, casualmente, se está llevando a cabo San Juan Moda y me invitaron a cerrar el evento este viernes con mi colección”, informó sobre la celebración que tendrá lugar en el centro de entretenimiento Vivo Beach Club, en Isla Verde.

“Creí que era la oportunidad perfecta, número uno, de conectar con Puerto Rico. Tengo una fanaticada inmensa, cosa que le agradezco, de verdad, a esta isla, el cariño enorme que siempre me han brindado. Dos, porque el año pasado tuvimos una experiencia muy divertida aquí en Puerto Rico. Esta música es la punta de la lanza, entonces, estar aquí creo que te da una vigencia ante todo. Me pareció muy bonito de parte de la producción porque habiendo tantos talentos me invitaran a mí, porque yo, va a sonar como que ‘no tengo abuelita’, pero al fin y al cabo soy uno de los pioneros de las alfombras rojas, soy un referente de moda increíble por la carrera que construí. Y regresar, esta vez, de forma independiente, solo, me da una libertad que es la que tanto anhelaba. Entonces aquí me voy a deshilar como hilo descocido”, expuso.

Con el pensamiento de que cuando estás en paz con el universo y “contigo mismo” comienzan a ocurrir “pequeños milagros”, el venezolano reafirmó que los momentos que vivirá hoy y mañana en Puerto Rico “son eso mismo, pequeños milagros”.

Durante la entrevista, los presentadores coincidieron en que, de la extensa lista de exponentes confirmados, los puertorriqueños Farruko y Anuel AA son dos de los que más expectativas generan por las joyas que podrían formar parte de sus atuendos. Sin embargo, conscientes de que las generaciones jóvenes son las más atrevidas a la hora de vestir, los impacienta ver los “looks” finales de los nuevos artistas que debutarán en la premiación.

¿Qué se puede esperar?

“Lo que pasa con la moda urbana es que no puedes esperar nada porque tienes que esperarlo todo o nada. Con esto me refiero a que la versatilidad de este género te da libertad de que puedas hacer lo que tú quieras, de reinterpretar con ‘looks’. Si fuera una alfombra roja de una gala, de los Oscar, Premio Lo Nuestro, los Latin Grammy, los Billboard, hay una barra a la que hay que llegar, pero como es música urbana, no es así. Espero ver ‘hoodies’, pero llenos de ‘blin blin’, muchos ‘cargo pants’, que están súper de moda, pero eso sí, cargados. Lo más interesante de esto es que tiene una libertad plena y absoluta. Lo que sí no va a faltar por aquí son diamantes y brillantes”, dijo Figueroa.

La Miss Universe Puerto Rico 2019, por su parte, dijo que hoy día hay muchas mujeres experimentando “su lado masculino” y, al revés. López estuvo de acuerdo con su compañera y añadió que, según su experiencia, muchos artistas y sus acompañantes respetan su esencia y lo que buscan es “elevar un poquito más ese ‘look’ sin alejarse de lo que siempre han sido”.

López aprovechó para expresar su respeto a todos los talentos que no renuncian a sus gustos y comodidad para lucir en una alfombra roja. “Este año, sí, vengo cambiando un poco porque siempre conservaba mi estilo de trajes más largos, pero esta vez me voy a arriesgar un poquito más y voy a dejar que la cosa fluya”. La presentadora utilizará dos vestidos “cortos y sexys”.

Mucho reguetón

López, Figueroa y Anderson Berríos son tres fanáticos del reguetón, y no dudaron en decirlo. La comunicadora, quien en las redes sociales se distingue por el uso del “hashtag” #ElArteDondeSea, reveló que su canción favorita del género urbano es “Gasolina” de Daddy Yankee.

“¡Daddy Yankee cantó en mi ‘senior prom’! Yo soy de las de ‘a ella le encanta la gasolina, forever’”, dijo entre risas.

Para nadie es un secreto que la “reina de ‘La casa de los famosos 3′” es una apasionada de la música urbana. De hecho, durante el “reality show” de Telemundo, la boricua se encargó de alegrar la transmisión ininterrumpida a través de telemundo.com con canciones y bailes.

“Me encanta Ivy Queen. ‘Quítate tú que llegó la caballota’”, cantó.

Finalmente, Figueroa, también se declaró “amante del reguetón”. Para el diseñador de moda, es el único género que “cualquier persona puede bailar”. Sobre sus preferencias, expuso que, actualmente, su intérprete favorito es Bad Bunny.

Como dato curioso, la también primera finalista de Miss Universe 2019 confesó que escuchar música urbana ha sido parte de su preparación para perfeccionar el idioma español. Con esto, no le queda ninguna duda de que será una gran noche para ella, para sus compañeros y para la historia del género.