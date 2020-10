Varias celebridades de habla hispana más importantes del mundo están apareciendo en un nuevo anuncio para llamar la atención sobre las leyes que requieren que los votantes de 16 estados, incluido el importante estado indeciso de Pensilvania, inserten su boleta de votación por correo, en dos sobres separados para ser contados.

Si la boleta no se inserta correctamente en Pennsylvania y Nueva Jersey, la boleta se considera “desnuda” y se rechaza. Este “voto desnudo” corre el riesgo de que se rechacen cientos de miles de votos por correo, lo que podría afectar significativamente los resultados de las elecciones estadounidenses.

Las celebridades Penélope Cruz, Ricky Martin, Salma Hayek, Edgar Ramírez, Alejandro Sanz y Zoe Saldaña protagonizan el nuevo anuncio de servicio público que instruye a los votantes sobre cómo votar correctamente por correo, antes de las tan importantes elecciones presidenciales de noviembre.

El anuncio, que fue creado por RepresentUs, el grupo no partidista anticorrupción y prodemocracia, se publicó sin marca para la distribución pública más amplia posible y se ha compartido de forma gratuita con cientos de organizaciones cívicas y políticas de todo el espectro político, desde el Comité Nacional Republicano hasta el Comité Nacional Demócrata, desde el R Street Institute hasta Indivisible, para compartir con sus seguidores.

A medida que continúa la pandemia de coronavirus, se espera que más estadounidenses que nunca emitan su voto electoral de 2020 por correo. El objetivo del anuncio es aclarar los pasos necesarios que deben tomar los votantes que envían sus boletas por correo para asegurarse de que son aceptados por la junta electoral de su estado y contados.

“Los votos desnudos son los nuevos chads colgantes”, dijo el cofundador y director ejecutivo de RepresentUs, Josh Silver. "El hecho es que, si usa el color de bolígrafo incorrecto o no arma correctamente su boleta por correo, es posible que su voto no cuente. Esto no es un asunto partidista; afecta a todas las personas que planean votar por correo. Estamos agradecidos con este grupo comprometido y talentoso por hacer un video llamativo para que todos entiendan lo que deben hacer para asegurarse de que se cuente su voto ".