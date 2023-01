Con la filosofía de que “la felicidad no es la meta, sino el camino”, Ashley Ann Cariño Barreto, la representante de Puerto Rico en Miss Universe 2022, se siente ganadora. Su corona, dice, la encuentra en las cientos de felicitaciones que ha recibido desde que fue proclamada una de las cinco mujeres más hermosas del certamen que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Morial de Nueva Orleans.

Aun con el cansancio acumulado durante tantos meses de preparación, la fajardeña de 28 años tiene ánimos de sobra para delinear el plan que la llevará a conquistar su próxima meta. Quien anteriormente participó en Miss Florida USA y en Miss USA, asegura que cierra este capítulo de vida satisfecha con el trabajo realizado y recibe uno nuevo con enfoque, determinación y optimismo.

“Aprendí muchas cosas. Lo primero, que puedo lograr todo lo que me proponga. Ha sido un proceso intenso, bien interesante y donde he crecido. Para mí lo más importante ha sido el crecimiento”, dijo Cariño Barreto en entrevista con este medio desde una de las oficinas de Wapa Televisión, propietarios de la franquicia local.

PUBLICIDAD

De todo lo que vivió los pasados días, la soberana puertorriqueña no cambiaría nada, sostiene. En su mente, agrega, tampoco hay cabida para pensar en “qué hubiera pasado si...”. En cambio, prefiere dirigir sus energías en los detalles que sí puede controlar.

“Estoy muy contenta con el trabajo que hice y, más que eso, después que Puerto Rico esté contento, eso es lo que importa”, agrega.

Del Miss Universe 2022, Cariño Barreto se queda con el amor de la gente, con la complacencia de un sueño cumplido y el orgullo de haber hecho historia como la quinta concursante boricua en haber clasificado –de forma consecutiva- en el codiciado cuadro de semifinalistas.

A diferencia de muchas reinas de belleza que suelen encontrar su pasión en la industria del entretenimiento mientras compiten por el título, la beldad de melena castaño oscuro todavía aspira en convertirse en ingeniera aeroespacial. Sin embargo, no le cierra las puertas a cualquier propuesta que pueda surgir frente a las cámaras.

“La ciencia siempre ha sido algo que me apasiona. Voy a continuarlo, pero igual no descarto otras oportunidades. Estar en los medios es algo que me gusta, que lo he disfrutado, he crecido, he evolucionado también durante este proceso. Que sí, cualquier oportunidad que me venga, pues la voy a tomar”, detalló.

/

Por lo pronto, la egresada de la Escuela Secundaria Profesional y Técnica de Kissimmee, donde se graduó en el 2012, y recibió la certificación para trabajar como rehabilitadora psicosocial, especializada en el trabajo con niños con diversidad cognitiva, permanecerá en la isla. Durante su estancia en el terruño borincano la beldad trabajará en el proceso de audiciones para la próxima edición de Miss Universe Puerto Rico junto al equipo compuesto por Yizette Cifredo, Estefanía Soto y Sonia Valentín.

PUBLICIDAD

“Voy a ser parte de ese proceso para elegir a nuestra nueva reina, porque seguimos tras la sexta”, afirma.

Sobre la decisión de repetir el vestido de noche que utilizó en la competencia preliminar, una obra del diseñador puertorriqueño Carlos Alberto, Cariño Barreto dijo que fue suya.

Según la representante de Puerto Rico, el ajuar, confeccionado sobre “mesh” y bordado a mano, la hizo sentir “segura y todo el mundo estaba vuelto loco con él. Creo que fue un vestido, también, diferente a lo que estaba en tarima. Al fin del día creo que se vio como yo quería, elegante y con un toque sexy”, apunta.

Reacciona a las expresiones de su progenitora

Esta mañana, antes del encuentro de Miss Universe Puerto Rico 2022 con la prensa, su madre, Olga Cariño, acudió a su cuenta de Facebook para expresar el orgullo que siente por su hija. Sin embargo, el mensaje, que de igual forma fue borrado cerca del mediodía, incluyó varias expresiones donde expuso su malestar ante el inesperado desenlace.

La soberana, por su parte, fue escueta cuando El Nuevo Día la abordó sobre el particular. Igual, prefiere abundar y resaltar lo positivo.

“Como cualquier madre, ella está decepcionada, pero yo estoy muy contenta. La oportunidad que he tenido de estar en esa tarima es un sueño hecho realidad y ahora tengo muchos proyectos por los que estoy muy emocionada de tomar parte”, responde.