La controversia judicial entre el exrepresentante Orlando Aponte y su exesposa continúa. Para la cobertura del caso, el programa de TeleOnce “El poder del pueblo”, destacó a la periodista y presentadora de televisión Jessica Serrano por sus años de experiencia reportando desde los tribunales.

Ayer, miércoles, mientras Serrano abordaba a ambas partes, vivió un momento de tensión con la abogada de la perjudicada, Chantal Delgado. Según comentó la animadora esta tarde en el vespertino del Canal 11, la licenciada le agarró la muñeca.

“Mi reacción responde a la acción de la licenciada en el momento en que ella decide tomarme de la muñeca para retirarme el brazo, y luego es que ella le da al micrófono. En el momento, obviamente, en el que hay un contacto físico innecesario, pues yo voy a reaccionar con toda la autoridad que me confiere el momento”, dijo Serrano.

La reportera de El Poder del Pueblo sostiene que la licenciada la agarró por la muñeca | Escuche el relato: Posted by Teleonce on Wednesday, September 13, 2023

A través de unos visuales se observó cuando la periodista se acercó y comenzó a realizar sus preguntas. “Quería tu reacción con relación a los videos que han sido publicados. ¿Por qué someter a los niños a una situación como esta? ¿Has buscado ayuda? Hay quienes piensan que esto es un tipo de maltrato”, cuestionó.

Desde el interior del elevador, Delgado realizó un movimiento de mano. Inmediatamente, Serrano reaccionó: “A mí no me interesa. No me tienes que tocar la mano. Que sea la primera y la última vez. Tú me respetas y yo te respeto. No lo vuelvas a hacer. Gracias”.

Serrano enfatizó que en ningún momento le faltó el respeto ni a Delgado ni a su clienta y que continuará cubriendo el caso con “el mismo respeto” y con las mismas “preguntas incómodas”.