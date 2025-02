Fernández, quien se destaca como relacionista profesional independiente, expresó: “Me siento muy bien y ahora mejor que estoy aquí, con mi hermano Wilanier. No lo veía hace mucho tiempo y tenerlo aquí al lado me recuerda cuando competíamos en ‘las arenas más feroces del Caribe’, ‘Exatlón Estados Unidos’. Creo que lo mejor que me llevé y lo más que recuerdo es competir contra grandes atletas y competir contra mi compatriota Wilanier”.