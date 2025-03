Así fue que le detectaron el cáncer a Alex Delgado

“Cuando terminé el San Blas que fue una carrera muy retante por el clima y el sol y las cuestas… no me sentía en un nivel óptimo. En San Blas terminé bien mareado y hablando con los médicos el cáncer que tengo es bastante avanzado, tampoco es que se desarrolló en un mes… debe venir de varios meses. Al otro día vine a trabajar y el martes sentía un fuerte dolor en el pecho y ese día llamé a un amigo cardiólogo que me dijo llega al Centro Cardiovascular. Estuve toda la tarde en estudios y me hicieron un CT Scan con contraste y la máquina por alguna razón bajó más de lo usual y pudieron ver las lesiones en el área abdominal”, contó Delgado en el programa radial de NotiUno.