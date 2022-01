Como era de esperarse, la víspera y el Día de Reyes fue celebrado por todo lo alto por un sinnúmero de cantantes y actores puertorriqueños que viven en y fuera de la isla. Muchos de estos compartieron a través de las redes sociales estos momentos especiales junto a sus hijos o nietos a la vez que quisieron dejar palpable la importancia de mantener viva la celebración de los Tres Santos Reyes.

Aquí una muestra:

Éktor Rivera y Yara Lasanta

El actor, pintor y cantante Éktor Rivera compartió un vídeo en el cual aparecía su hija Bría, fruto de su matrimonio con la meteoróloga y exreina de belleza Yara Lasanta, tratando de arrancar grama con sus manos. El momento es más gracioso aún al escuchar los ruidos que hace la niña. Rivera compartió el vídeo con el texto con el mensaje: “Dile ahí Bría… que aquí se recoge gramita con pasión y efectos especiales, si no no se hace. #QueSigaLaTradición”.

Modesto Lacén

El actor Modesto Lacén y su esposa, la escritora y periodista Ana Teresa Toro compartían con su hijo Nicanor la víspera de Reyes cuando de repente el niño comenzó a mencionar aquellas personas que debían recibir un regalo de los Tres Reyes Magos, momento que fue capturado por el artista. “Don Nicanor pasando lista para los regalos de los Reyes Magos; Mambrú (el gato de la familia), Papá, Mambrú, Mamá y Aqui Está”, mencionó Lacén mientras incluía un emoji de una cara riéndose.

Johanna Rosaly

Junto con su abuela Johanna Rosaly, los hijos de Jorge Castro y Alfonsina Molinari, recogieron la grama para los camellos llenos de ilusión. La actriz mostró varias fotos del momento, acompañados por el mensaje: “Los abuelos revivimos nuestras ilusiones infantiles de la víspera de Reyes acompañando a #oliviagabriela y #elenaisabel, y pensando en #joségilberto, quien cumple con nuestra tradición desde Los Ángeles”, escribió.

Hermes Croatto

En el caso del cantante Hermes Croatto acompañó a su hijo Mauro y a su embarazada esposa, Viviana Santana, hasta los predios de El Morro, en el Viejo San Juan, para mantener la tradición del recogido de la grama. “Mañana llegan los Tres Santos Reyes a bendecirnos y hay que recoger yerba para alimentar sus camellos. Tradición, promesa y herencia”, acompañó el hijo del fenecido y recordado Tony Croatto.

Julio Rivera Saniel y Milly Méndez

Los periodistas de WAPA TV, Julio Rivera Saniel y Milly Méndez, también qusieron mostrar el momento en que “trataban” de recoger la grama para los camellos. La situación se complicó en el momento en que la hija de ambos, Milena, quiso llenar tres cajones de madera distintos. La graciosa situación se complicó al no tener mucha grama disponible para acumular. “¡Ya vienen los #ReyesMagos ! Y en casa ya buscamos la hierbita pa’ que los camellos de los reyes coman. Ahora a ver si da tiempo de hornearles unas galletas. ¡Que viva la tradición! Feliz epifanía”, escribió el reportero de Noticentro.

Natti Natasha y Raphy Pina

La cantante dominicana Natti Natasha publicó en la cuenta de Instagram de su hija Vida Isabelle un vídeo en que ve a la niña sujetar una cajita de cartón con grama en su interior. “Happy Three Kings Day! Me dejaron los regalitos en el árbol, porque debajo de la cunita no cabían. Feliz día para todos mis ti@s y sus seres queridos. ¿Qué les trajeron a ustedes? Dime, dime, dime”, indicó el mensaje que acompañaba el vídeo de la hija de Raphy Pina.

Olga Tañón

Por su parte, la cantante Olga Tañón compartió con sus seguidores el momento en que su hija Gabriela abría y se probaba parte de los regalos que le trajeron los Reyes Magos en su residencia en Florida. La “Mujer de Fuego” acompañó el vídeo con el mensaje: “¡Feliz Día de los Reyes! ¡Les muestro que le trajeron los Reyes Magos a Gaby! ¡Que alegría compartir estos momentos especiales con ustedes!”, escribió Tañón.

Roselyn Sánchez

Aunque no mostró un vídeo de su familia, la actriz Roselyn Sánchez quiso compartir un gracioso vídeo que se convirtió viral hace varios años atrás en las redes sociales, junto con el mensaje: “¡Felices Tres Reyes Magos! Como me he reído. Just what I needed! Nada como ser boricua”, escribió.