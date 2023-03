La WWE anunció hoy en su página web que el cantante urbano Bad Bunny será el anfitrión de la cartelera Backlash, que se celebrará el sábado, 6 de mayo, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Backlash es el primer evento en vivo de la WWE que se lleva a cabo en la isla desde enero de 2005.

“En el 2005, era un niño y no pude asistir al New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo el dos veces ganador de un Grammy. “Finalmente, la WWE regresa a la isla18 años después con un evento masivo; y este no me lo voy a perder”, sostuvo.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny participa en un evento de la WWE, ya que en 2021 se enfrentó junto a Damian Priest, a los luchadores The Miz y John Morrison, en Wrestelmania.

Durante ese evento, el artista hizo su entrada al estadio encima de un camión de carga, similar al que aparece en la portada de su producción “El Ultimo Tour del Mundo” con el tema “Booker T”, bajo fuego artificiales y aplausos de los presentes que se dejaron sentir a favor del boricua.

Y en enero de 2022, subió al ring durante el popular Royal Rumble, en una lucha en la que participaron 30 luchadores. El boricua fue el participante número 27 que saltó al ring.

En esa ocasión, Bad Bunny eliminó a los luchadores Sheamus y Dolph Ziggler, sin embargo, se le hizo imposible enfrentar al veterano luchador y eventual ganador del evento, Brock Lesnar. El intérprete de “Yonaguni” fue levantado en peso por estadounidense y tirado al suelo fuertemente. Luego de eso, fue lanzado por encima de las cuerdas, quedando eliminado. En total, estuvo siete minutos y 41 segundos sobre el cuadrilátero.