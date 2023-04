Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos anoche en Nueva York a solo horas de que se celebre la famosa gala benéfica del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que se celebra anualmente el primer lunes de mayo con el objetivo de recaudar fondos para la sección de moda del museo.

El artista urbano boricua y la modelo estadounidense, que se han dejado ver juntos en los últimos meses y se rumora sobre un posible romance, fueron vistos la noche de este pasado sábado al llegar al restaurante Carbone, en la zona de Greenwich Village. Se espera que ambos acudan este lunes a la esperada fiesta, un evento que, según publica el periódico The New York Times, solo se puede asistir con invitación y la entrada no depende únicamente del precio, que este año es de $50,000 dólares por entrada y con mesas a partir de $300,000 dólares.

El tema de la Gala Met 2023 será “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” en honor al afamado diseñador Karl Lagerfeld, fallecido en 2019, un homenaje que ha generado críticas debido a que expresaba públicamente su desdén por las personas obesas. El modisto también habría criticado a los hombres homosexuales que quieren adoptar hijos, contra los migrantes, contra los sobrevivientes de agresiones sexuales, el movimiento #MeToo y la gente “fea”, sin disculparse.

Hace solo unos días, el exponente urbano y la modelo e integrante del clan Kardashian, fueron captados el miércoles pasado, luego de salir del concierto del rapero norteamericano Tyler, The Creator, en Los Ángeles, se pudo apreciar a la estrella de “Kardashians” y la voz de “Me porto bonito” subiendo a su Bugatti Chiron blanco, valorado en $3 millones.