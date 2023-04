La participación de la modelo puertorriqueña Madison Anderson Berríos en “La casa de los famosos 3″ no solo le cambió la vida a la Miss Universe Puerto Rico 2019. Su familia y amigos también formaron parte importante de esta aventura que tomó fuerza el lunes en la noche con la victoria de la pelirrubia en el “reality show” de Telemundo.

Belinda Berríos, madre de la beldad, aprovechó su viaje de México a Orlando, Florida, para enviar un mensaje de agradecimiento a todos los que le brindaron su apoyo a Anderson Berríos. El padre de la gran ganadora, Adam Anderson, ya había hecho lo propio a través de las redes sociales.

“A todos los que han apoyado a Madison en este momento tan bello e importante de ella, le doy las gracias de mi parte y de mi familia. Estuvimos muy trasnochados estos últimos días”, comenzó Berríos.

Mamá Belinda nos envía un Mensaje con mucho Amor para todos (Mamá de Madison) #LCDLF3 pic.twitter.com/VRy3zcxgA0 — TEAM MADISON LCDLF3 🦋 (@MadisonLcdlf3) April 26, 2023

En su mensaje, la madre de la “Barbie Boricua”, al igual que su hija, enfatizó que el éxito obtenido es dedicado a los puertorriqueños y la diáspora latina.

“Para Puerto Rico fue como la oportunidad de darle lo que en 2019 nos negaron en Miss Universe y para los latinos en la diáspora ha sido un mensaje de que no nos olvidamos de nuestras raíces aun cuando no vivimos en nuestros países, aún cuando no hablemos bien el idioma inglés o español”, continuó.

“Somos latinos unidos para tener una voz en tierras lejanas”, concluyó mientras reiteraba su gratitud a todos.

Recientemente Berríos conversó con El Nuevo Día sobre la participación de su hija en la competencia.

“Pensé que Madison estaría en la competencia solo algunas semanas, ya que había muchos habitantes famosos y con trayectoria. Me siento muy feliz de que el público haya aceptado a Madison porque ellos vieron a la verdadera Madison, con sus virtudes y sus defectos, y eso vale mucho”, sostuvo con humildad.