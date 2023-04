“Honestamente fui un martes y pensé que era el único día que iba a estar”, reveló la presentadora de Telemundo Puerto Rico, Ivonne Orsini, en sus redes sociales. La coanfitriona de “Hoy día Puerto Rico” hizo referencia a su participación en la comedia “La casa de los peposos” de “Raymond y sus amigos” donde interpretó a “Maquinon”.

Precisamente, anoche, el “show” nocturno logró juntar a la modelo puertorriqueña Madison Anderson Berríos, ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” y a “Maquinon”. El gracioso momento también contó con un mensaje especial de “Chosmel”, interpretado por Raymond Arrieta.

“El jueves voy a estar en Puerto Rico para ser recibida por todos ustedes y sentir todo ese apoyo. Vamos a disfrutar porque realmente esta victoria es de todos ustedes”, comentó la pelirrubia desde Miami a través de Skype.

En su entrevista con el comediante y presentador, Anderson Berríos reveló que lo que más extrañó los 98 días que pasó encerrada en la popular mansión fue su privacidad. Además, entre risas, expresó que lo primero que se comió al salir de la competencia fue un arroz blanco con habichuelas guisadas, bistec, tostones y amarillos de plátano.

Después, el “Zar de la Belleza”, “Chosmel”, tomó la palabra. Desde su mecedora, el personaje saludó a Arrieta y comenzó su discurso para Anderson Berríos.

“Yo, desde siempre, supe que ella iba a ganar. Cuando me preguntaron si Pepe iba a ganar yo dije ‘sí, Pepe’. Y cuando me preguntaron si Raulito iba a ganar, mire la única corona que Raulina se va a ganar es en el dentista. Paty, lo sinto, pa’ ti, pa’ ti, no hay nada. Esa corona era de Madison”, fueron algunas de las palabras que le arrancaron carcajadas a la también cantante.

Finalmente, el segmento cerró con el encuentro entre la ganadora de “La casa de los famosos 3″ y la campeona de “La casa de los peposos 2″. “Oh, my God! Puerto Rico, gracias”, dijo “Maquinon” mientras recibía una corona de parte de “Chosmel”.

Al otro lado de la pantalla, Anderon Berríos reía sin parar. De vuelta a la entrevista, quien se alzó el pasado lunes con el gran premio de $200,000 aclaró que al principio de la competencia, no fue ignorada por el empresario cubano Osmel Sousa.

“Creo que no me escuchaba bien”, sostuvo la intérprete. La exreina se despidió del público hasta jueves cuando tendrán una cita en Plaza Las Américas a la 1:00 p.m.